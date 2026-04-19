Новий наступ з Білорусі: військивй пояснив, чому ворог не зможе непомітно накопичити сили

Ворог не зможе непомітно створити значне військове угруповання на території Білорусі для підготовки масштабного наступу, адже такі дії будуть зафіксовані ще на етапі їх розгортання.

Про це в етері Еспресо заявив офіцер 3-го батальйону «Свобода» 4-ої бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко.

«Я переконаний, що головна мета будь-яких рухів ворога на території Білорусі є відволікання наших сил. На жаль, Білорусь є ворожою територією і звідти можна чекати різних недружніх дій. Ми мусимо на це зважати й робимо це. Я гадаю, що жодних несподіванок глобальних бути не може», — зазначив він.

За його словами, українські сили оперативно реагують на будь-які підозрілі активності.

«Адже, як тільки там починаються якісь не дружні дії, ми на це відразу реагуємо. Сконцентрувати якесь угрупування в десятки тисяч військових для того, щоб організувати масштабний наступ так, щоб ми цього не помітили, просто неможливо», — наголосив Іллєнко.

Він також зазначив, що ймовірність прямого втягнення Білорусі у війну проти України залишається невисокою.

«Теоретично Білорусь може бути втягнена у війну проти України. Я вважаю, що вірогідність цього дуже низька. Якщо ж таке станеться, я переконаний, що нам є чим відповісти», — сказав він.

Водночас Іллєнко припустив, що такий розвиток подій може мати серйозні наслідки для білоруської влади.

«Гадаю, що за такого сценарію режим Лукашенка буде знищено», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Ми раніше інформували, що на сьогодні чисельність білоруської армії дозволяє виконувати завдання лише певного рівня.