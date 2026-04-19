Новий наступ з Білорусі: військивй пояснив, чому ворог не зможе непомітно накопичити сили

Українські сили оперативно реагують на будь-які підозрілі активності.

Ігор Бережанський
Військовий про наступ з Білорусі

Ворог не зможе непомітно створити значне військове угруповання на території Білорусі для підготовки масштабного наступу, адже такі дії будуть зафіксовані ще на етапі їх розгортання.

Про це в етері Еспресо заявив офіцер 3-го батальйону «Свобода» 4-ої бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко.

«Я переконаний, що головна мета будь-яких рухів ворога на території Білорусі є відволікання наших сил. На жаль, Білорусь є ворожою територією і звідти можна чекати різних недружніх дій. Ми мусимо на це зважати й робимо це. Я гадаю, що жодних несподіванок глобальних бути не може», — зазначив він.

За його словами, українські сили оперативно реагують на будь-які підозрілі активності.

«Адже, як тільки там починаються якісь не дружні дії, ми на це відразу реагуємо. Сконцентрувати якесь угрупування в десятки тисяч військових для того, щоб організувати масштабний наступ так, щоб ми цього не помітили, просто неможливо», — наголосив Іллєнко.

Він також зазначив, що ймовірність прямого втягнення Білорусі у війну проти України залишається невисокою.

«Теоретично Білорусь може бути втягнена у війну проти України. Я вважаю, що вірогідність цього дуже низька. Якщо ж таке станеться, я переконаний, що нам є чим відповісти», — сказав він.

Водночас Іллєнко припустив, що такий розвиток подій може мати серйозні наслідки для білоруської влади.

«Гадаю, що за такого сценарію режим Лукашенка буде знищено», — додав він.

Раніше повідомлялося, що Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ з території Білорусі у поєднанні з білоруськими підрозділами.

Ми раніше інформували, що на сьогодні чисельність білоруської армії дозволяє виконувати завдання лише певного рівня.

