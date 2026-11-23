ДШВ спростували чутки про новий наступ на Курщині / © ТСН.ua

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Інформація про нібито «новий прорив кордону РФ» та «взяття під контроль населеного пункту в Курській області«, яка останніми днями поширюється в Мережі, не відповідає дійсності. Насправді йдеться про звичайну бойову роботу українських підрозділів, яку в соцмережах помилково подали як масштабний наступ.

Про це повідомив 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗС України.

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Чи був новий наступ ЗСУ на Курщині: що кажуть військові

У 8 корпусі ДШВ пояснили, що хвилю гучних повідомлень підхопили медіа після публікації звіту американського Інституту вивчення війни (ISW). Самі аналітики інституту наголошували: наявні дані не свідчать про відновлення масштабної української операції на території Курської області.

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За словами військових, бої вздовж державного кордону на Сумщині тривають щодня. Ймовірно, автори Telegram-каналів сприйняли локальне поліпшення тактичного положення українських підрозділів на одній із ділянок фронту як початок наступу.

«Таке поліпшення жодним чином не означає ані „операції“, ані „наступу“ у смузі відповідальності 8 корпусу ДШВ на Північно-Слобожанському напрямку», — наголосили у відділі комунікацій корпусу.

Чому вигадані «перемоги» шкодять українським захисникам

Військові також пояснили, чому не розкривають подробиць переміщення підрозділів: підтвердження або спростування окремих деталей може допомогти противнику та наразити українських захисників на небезпеку. Про реальні операції Сили оборони повідомляють лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація.

«Гучна „перемога“ з анонімного каналу шкодить так само, як „зрада“. Вона породжує невиправдані очікування, які призводять до розчарування. У нас достатньо реальних результатів на полі бою, щоб не вигадувати операцій, яких немає», — підкреслили у 8 корпусі ДШВ.

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Насамкінець військові закликали не поширювати неперевірені повідомлення про нібито прориви кордону чи захоплення населених пунктів. Офіційно коментувати ситуацію на цьому напрямку уповноважені лише Головнокомандувач ЗСУ, Генеральний штаб, Угруповання військ «Північ» та 8 корпус ДШВ — на своїх офіційних ресурсах.

Раніше ми повідомляли, що українські військові завдали удару по місцю дислокації екіпажів російського підрозділу безпілотників «Рубикон С» у місті Рильськ Курської області. За даними 8 корпусу ДШВ, окупанти облаштували в будівлі місцевого відділку поліції технічну базу, де збирали й ремонтували дрони, а також зберігали боєприпаси.

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