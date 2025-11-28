- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
Новий рівень радіовійни: “Шахеди” створюють мережу зв’язку для Росії над Україною
Російські війська оснащують дрони-камікадзе радіомодемами різних частот, створюючи мережу зв’язку над Україною для передачі розвідданих та управління дронами.
Російські війська почали оснащувати ударні дрони-камікадзе “Шахед” та “Гербер” новими радіомодемами різних частотних діапазонів, формуючи в повітрі повноцінну мережу зв’язку.
Про це він повідомив експерт із систем РЕБ та військового зв’язку Сергій “Флеш” Бескрестнов у своєму блозі в Telegram.
За словами експерта, росіяни більше не обмежуються одним китайським модемом діапазону 1300–1500 МГц. У збитих “Шахедах” уже виявлено інші моделі — зокрема модеми діапазону 3200–3400 МГц, а також зафіксовано роботу пристроїв у діапазоні 2700–2900 МГц.
Бескрестнов додає, що китайські виробники випускають велику кількість модемів у різних діапазонах, що робить радіопротидію дедалі складнішою:
“Як бачите, наша радіовійна тільки починається.”
Експерт пояснює, що встановлені на дронах модеми дозволяють створювати розгалужену мережу зв’язку, коли кілька “Шахедів” і “Герберів”, перебуваючи одночасно в повітрі, передають дані один одному та напряму до РФ.
Так формується “павутина”, яку важко придушити, адже сигнал дублюється відразу через усі модеми.
У цій мережі росіяни отримують дві ключові переваги:
передача розвідданих у режимі онлайн,
управління “Шахедами” під час польоту в реальному часі.
Бескрестнов наголошує, що контроль і протидія цьому процесу критично важливі для обороноздатності держави.
Він зазначив, що вже звертав увагу військового керівництва на масштаби загрози.
