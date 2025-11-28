Новий рівень радіовійни: “Шахеди” створюють мережу зв’язку для Росії над Україною

Шахед

Російські війська почали оснащувати ударні дрони-камікадзе “Шахед” та “Гербер” новими радіомодемами різних частотних діапазонів, формуючи в повітрі повноцінну мережу зв’язку.

Про це він повідомив експерт із систем РЕБ та військового зв’язку Сергій “Флеш” Бескрестнов у своєму блозі в Telegram.

За словами експерта, росіяни більше не обмежуються одним китайським модемом діапазону 1300–1500 МГц. У збитих “Шахедах” уже виявлено інші моделі — зокрема модеми діапазону 3200–3400 МГц, а також зафіксовано роботу пристроїв у діапазоні 2700–2900 МГц.

Бескрестнов додає, що китайські виробники випускають велику кількість модемів у різних діапазонах, що робить радіопротидію дедалі складнішою:

“Як бачите, наша радіовійна тільки починається.”

Експерт пояснює, що встановлені на дронах модеми дозволяють створювати розгалужену мережу зв’язку, коли кілька “Шахедів” і “Герберів”, перебуваючи одночасно в повітрі, передають дані один одному та напряму до РФ.

Так формується “павутина”, яку важко придушити, адже сигнал дублюється відразу через усі модеми.

У цій мережі росіяни отримують дві ключові переваги:

передача розвідданих у режимі онлайн ,

управління “Шахедами” під час польоту в реальному часі.

Бескрестнов наголошує, що контроль і протидія цьому процесу критично важливі для обороноздатності держави.

Він зазначив, що вже звертав увагу військового керівництва на масштаби загрози.

Нагадаємо, раніше "Флеш" розповів важливі нюанси про ворожі "Шахеди".