Путін стягує війська до Покровська: чи готові союзники Зеленського зупинити новий наступ

Російські військові / © Associated Press

Європейські лідери висловлюють зростаюче занепокоєння щодо можливого нового наступу російських військ на Україну.

Про це повідомляють джерела, знайомі з переговорами, які відбулися минулого тижня на засіданні Ради безпеки в Тулоні, передає Bloomberg.

Німецькі та французькі чиновники звернули увагу на концентрацію понад 100 тисяч російських солдатів біля Покровська — стратегічного вузла на сході Донецької області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Москва безуспішно намагається оточити місто вже більше року, адже його захоплення відкрило б шлях до Краматорська і Слов’янська.

Коаліція охочих готує гарантії безпеки для України

За даними джерел, у Парижі відбудеться зустріч так званої “коаліції охочих”, мета якої — завершити переговори щодо гарантій безпеки для України після війни. Участь візьмуть Зеленський, прем’єр-міністри Нідерландів і Польщі, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Лідери Великої Британії, Італії та спецпредставник США Стів Віткофф приєднаються онлайн.

Франція очікує, що зустріч продемонструє готовність Європи виконати свої зобов’язання, а від президента США Дональда Трампа союзники чекають більшої визначеності щодо внеску Вашингтона та нових санкцій проти Кремля.

Роль США і позиція Трампа

Попри заяви Трампа про готовність тиснути на Росію, Білий дім поки що не ввів нових санкцій. Американський президент виключив відправлення своїх військових в Україну, але заявив про можливу підтримку з повітря та розвідкою.

“Україні доведеться погодитися з будь-якою архітектурою безпеки, однак і Росія має почуватися комфортно”, — зазначив посол США в НАТО Метью Уітакер.

Застереження і виклики

Незважаючи на дипломатичні зусилля, Кремль продовжує військові дії. Російські війська влітку просунулися лише на 0,3% території України, однак посилили авіаудари. Липень став найсмертоноснішим для цивільного населення від 2022 року: 589 загиблих і понад 1100 поранених, за даними ООН.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що головна гарантія безпеки для України — сильна армія, яку необхідно зміцнювати навіть у процесі мирних переговорів:

“Україна має бути здатною захищати себе і зараз, і в майбутньому. І ми допоможемо їй у цьому”, — підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що російське командування перекидає підрозділи морської піхоти та "ВДВ" до Донецької області, готуючи масштабний осінній наступ.