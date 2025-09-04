- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 2 хв
Путін стягує війська до Покровська: чи готові союзники Зеленського зупинити новий наступ
Європейські лідери та США узгоджують гарантії безпеки для України. На фоні провалу літнього наступу Росії союзники побоюються нового удару по Покровську.
Європейські лідери висловлюють зростаюче занепокоєння щодо можливого нового наступу російських військ на Україну.
Про це повідомляють джерела, знайомі з переговорами, які відбулися минулого тижня на засіданні Ради безпеки в Тулоні, передає Bloomberg.
Німецькі та французькі чиновники звернули увагу на концентрацію понад 100 тисяч російських солдатів біля Покровська — стратегічного вузла на сході Донецької області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Москва безуспішно намагається оточити місто вже більше року, адже його захоплення відкрило б шлях до Краматорська і Слов’янська.
Коаліція охочих готує гарантії безпеки для України
За даними джерел, у Парижі відбудеться зустріч так званої “коаліції охочих”, мета якої — завершити переговори щодо гарантій безпеки для України після війни. Участь візьмуть Зеленський, прем’єр-міністри Нідерландів і Польщі, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Лідери Великої Британії, Італії та спецпредставник США Стів Віткофф приєднаються онлайн.
Франція очікує, що зустріч продемонструє готовність Європи виконати свої зобов’язання, а від президента США Дональда Трампа союзники чекають більшої визначеності щодо внеску Вашингтона та нових санкцій проти Кремля.
Роль США і позиція Трампа
Попри заяви Трампа про готовність тиснути на Росію, Білий дім поки що не ввів нових санкцій. Американський президент виключив відправлення своїх військових в Україну, але заявив про можливу підтримку з повітря та розвідкою.
“Україні доведеться погодитися з будь-якою архітектурою безпеки, однак і Росія має почуватися комфортно”, — зазначив посол США в НАТО Метью Уітакер.
Застереження і виклики
Незважаючи на дипломатичні зусилля, Кремль продовжує військові дії. Російські війська влітку просунулися лише на 0,3% території України, однак посилили авіаудари. Липень став найсмертоноснішим для цивільного населення від 2022 року: 589 загиблих і понад 1100 поранених, за даними ООН.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що головна гарантія безпеки для України — сильна армія, яку необхідно зміцнювати навіть у процесі мирних переговорів:
“Україна має бути здатною захищати себе і зараз, і в майбутньому. І ми допоможемо їй у цьому”, — підкреслив він.
Раніше повідомлялось, що російське командування перекидає підрозділи морської піхоти та "ВДВ" до Донецької області, готуючи масштабний осінній наступ.