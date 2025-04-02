Росія готує новий ривок на фронті: що відомо і чи є загроза

Війна в Україні / © ТСН

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На фронті спостерігається посилення активності російських військ. Ворог нарощує удари на ключових напрямках, готуючись до потенційного масштабного наступу.

Що відомо про плани росіян — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Росія готує новий масштабний наступ

Наприкінці березня видання Associated Press, посилаючись на українських урядових та військових аналітиків повідомило, що російські війська готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями.

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Президент України Володимир Зеленський повідомляв, Росія ймовірно готується до нових наступів на північному сході Сумської, Харківської та Запорізької областей.

АР, цитуючи українських військових командирів зазначає, що окупантам потрібен час для підготовки до травня.

Також військовий аналітик Олексій Гетьман наголошував, що окупанти готують наступальні дії на фронті, які мають тривати від шести до дев’яти місяців — «майже весь 2025 рік».

Москва посилила розвідку, щоб знищувати вогневі позиції та безпілотники, що може свідчити про підготовку до наступу. На Покровськ (Донецька область) також зростає тиск — його захоплення наблизить Росію до контролю над регіоном. Після паузи в березні ворог відновив атаки, нарощуючи сили біля Селидового та зосереджуючи техніку.

На Запоріжжі росіяни атакують західніше Оріхова, використовуючи тактику малих піхотних груп, яка дає їм результат. Російські аналітики впевнені в успіху майбутнього наступу.

Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що окупанти мають десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман у Донецькій області. Ймовірно наступ може розпочатися саме в цьому районі.

Окупанти розширюють свій плацдарм північно-східніше Лиману, готуючись до наступу на Борову та Лиман.

Аналітики ISW нагадали, що росіяни з січня утримують позиції на правому березі річки Жеребець і можуть спробувати захопити останній непідконтрольний 1% Луганщини для посилення переговорних позицій.

Напрямок залишається активним: росіяни просунулися біля Новолюбівки (ймовірно, захопили її), південно-східніше Нового та на підступах до Катеринівки. На окремих ділянках їхня перевага у силах досягає 10:1, основні удари ведуть 144-та та 3-тя мотострілецькі дивізії.

Ворог використовує тактику «людських хвиль», але через проблеми з технікою уникає механізованих атак.

Підрозділи РФ постійно поповнюються, не відводячись на відпочинок.

Коли може розпочатися наступ

Командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін вважає, що окупанти готують наступ у квітні. Він зауважив, що резерви росіян у тилових районах проходять підготовку на полігонах.

«Вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць перебувають на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій», — зазначив військовий.

Фокін додав, що бійці 3-ї ОШБр готуються до «вже більш великого наступу з боку росіян». Зокрема, покращують інженерне облаштування позицій та продовжують підготовку особового складу.

Натомість керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко каже, що новий ривок росіян на фронті можливий у травні.

«Росія готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні», — йдеться у короткій заяві.

Водночас на думку секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Романа Костенка, у ворога немає сил для масштабного наступу найближчі декілька місяців. Він можливий не раніше середини або кінця літа.

Наскільки реальна загроза

Депутат Федір Веніславський вважає, що наступальні плани РФ є спробою налякати західних партнерів.

З його слів, це більше схоже на блеф, ніж на реальну стратегію. За його словами, наразі ворог не має спроможностей «які дозволили б їй проводити широкомасштабну наступальну операцію».

Натомість колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, розповів що у росіян поки що є ресурси для проведення активних наступальних дій.

«Зверніть увагу, що для проведення штурмів вони використовують і „буханки“, і інший цивільний автотранспорт, але на важливих для себе ділянках вони спроможні сконцентрувати з десяток та більше танків, іншої важкої техніки. Сказати, що їхні запаси військової техніки вихолощені — це було б не чесно. Але, звісно, нинішніх можливостей значно менше, ніж було торік або на початку повномасштабного вторгнення», — сказав Селезньов.

За даними Міноборони, запаси радянської техніки в РФ ще не вичерпані: її продовжують знімати зі складів і ремонтувати. Ворог також нарощує військове виробництво, але, як зазначає експерт Селезньов, нових танків виготовляє менше, ніж втрачає за тиждень.

Хоча Росія може концентрувати десятки танків на ключових ділянках, її техніка все частіше застаріла або потребує ремонту.

За оцінками аналітиків, ресурсів в російської армії вистачить до 2026 року, але далі ситуація невизначена — можливі поставки з Північної Кореї.

Європа може допомогти, але є нюанс

Чимало аналітиків припускає, що поставки в Україну можуть надходити з Європи.

Проте за словами Селезньова, є певний нюанс. Експерт зазначив, що протягом останніх 30 років європейці «перероблювали танки на голки».

«Період роззброєння, період завершення холодної війни призвів до серйозної стагнації європейського оборонно-промислового комплексу. Європі потрібен час, щоб відновити оборонний потенціал», — сказав Селезньов.

За його словами, поставки зброї від США та ЄС дозволять нам оборонятися щонайменше до літа.

«Але результат залежить не лише від зброї, а й від інтенсивності боїв», — зауважив колишній речник Генштабу.

Резюмуючи, Селезньов звернув увагу на офіційну інформацію про те, що зараз 65% ворожих втрат є наслідком роботи наших дронів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що противник не залишає спроб взяти під контроль місто Часів Яр.

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