ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 листопада 2026 року:

Росія атакувала Запоріжжя FPV-дроном: автомобіль вибухнув, водій загинув Читати далі –>

Кримський міст знову атакували: окупанти перекрили рух, повідомляють про деформацію конструкцій (відео) Читати далі –>

Кримський міст знову під ударом: пролунали потужні вибухи, одна з арок пошкоджена (фото) Читати далі –>

Київ вночі атакували балістикою: повідомляють про влучання в два мости та перебої з водою і теплом Читати далі –>