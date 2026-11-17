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- Війна
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Новий удар по Кримському мосту та атака на українські міста: головні новини ночі 17 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 17 листопада 2026 року:
Росія атакувала Запоріжжя FPV-дроном: автомобіль вибухнув, водій загинув Читати далі –>
Кримський міст знову атакували: окупанти перекрили рух, повідомляють про деформацію конструкцій (відео) Читати далі –>
Кримський міст знову під ударом: пролунали потужні вибухи, одна з арок пошкоджена (фото) Читати далі –>
Київ вночі атакували балістикою: повідомляють про влучання в два мости та перебої з водою і теплом Читати далі –>
У Запоріжжі з-під завалів врятували 51-річну жінку: що відомо про її стан Читати далі –>
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