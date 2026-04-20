Новий український РЕБ масово знешкоджує російські ракети "Кинджал" (відео)

Російський МІГ з ракетою "Кинджал" / © Defence express

Українська система РЕБ «Ліма» стала ефективним інструментом у боротьбі з російськими «Кинджалами». Лише за перші три місяці 2026 року комплекс знешкодив 26 таких ракет, а загалом з початку експлуатації — 58 одиниць.

Про це повідомили в компанії Cascade Systems в коментарі виданню “Оборонка”.

Дата публікації 17:30, 20.04.26 Падіння російської ракети "Кинджал", збитої з курсу через дію РЕБ "Ліма"

Вражаючі результати I кварталу 2026 року:

«Кинджали»: 26 знешкоджених ракет.

Крилаті ракети: 33 успішно відхилені від цілей.

БПЛА: понад 10 000 нейтралізованих дронів.

КАБи: понад 98% знешкоджених керованих авіабомб у зоні дії системи.

Як працює технологія

Система «Ліма» інтегрується в загальну ППО України, створюючи додатковий, «невогневий» рубіж оборони. Вона не знищує ракети фізично, а «дезорієнтує» їх на фінальному етапі польоту.

Розробники підтверджують ефективність комплексу навіть проти сучасних російських 12- та 16-канальних CRPA-антен, якими оснащені ворожі дрони та ракети.

«Комплекс створює радіоелектронний бар'єр, що блокує супутникову навігацію дронів-камікадзе та критично порушує роботу високоточної зброї противника», — пояснюють військові підрозділу «Нічна Варта», які експлуатують систему.

Асиметрична відповідь ППО

Впровадження «Ліми» дозволяє суттєво економити ресурс зенітних ракет. Замість виснажливої дуелі «ракета проти ракети», українські сили отримують можливість нейтралізувати загрозу через радіоелектронний вплив.

«Інтеграція “Ліми” створює багатошарову оборону. Це дозволяє знешкоджувати дрони та ракети, які вже подолали зовнішнє кільце перехоплення», — зазначає начальник управління радіоелектронної боротьби Сухопутних військ ЗСУ Максим Скорецький.

Нагадаємо, РЕБ «Ліма» була розроблена у 2022 році. Система використовує комбінацію джемінгу, спуфінгу та кібервпливу, примусово втручаючись у навігаційні системи ворожих засобів ураження.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював елемент приватної системи протиповітряної оборони, яка використовує дистанційно керовані кулемети для боротьби з дронами.

Раніше Міноборони України повідомило, що Швеція передасть Україні сучасні потужні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для ефективної боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.