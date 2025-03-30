Новий великий наступ Росії: експерти ISW проаналізували, чи вистачить сил у Путіна

Чи вистачить сил у Путіна для нового наступу / © ТСН.ua

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Росія хоче вплинути на хід переговорів щодо припинення бойових дій, тому розгортає масштабні атаки на кількох ділянках фронту в Україні, але навряд чи досягне значних успіхів.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пишуть, що останнім часом спостерігались наступальні операції РФ на Лиманському, Покровському та Оріхівському напрямках. Також ворог тисне на півночі Сумської області, щоб витіснити сили ЗСУ з Курщини.

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Попри значну активізацію росіяни не досягли значних успіхів, в той час українці проводять контратаки на Покровському і Торецькому напрямках.

Аналітики повідомили, що загарбники просунулися щонайменше на три кілометри від адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей на двох ділянках Покровського напрямку. Росія може продовжити тиснути в сторону сходу Дніпропетровщини, щоб розповсюдити хаос і страх серед жителів регіону.

В ISW вважають, що росіяни навряд чи перекинуть сили з Курської області для просування в сторону міста Суми. У РФ не вистачає оперативних резервів для проведення масштабної операції, оскільки всі наявні сили задіяні на інших ділянках фронту.

Також експерти пишуть, що у ворога немає достатньо сил для операцій проти таких великих міст як Суми, Харків чи Запоріжжя. Росія зазнала великих втрат в особовому складі та техніці за роки війни. Починаючи з зими 2022 року Росія не продемонструвала здатності проводити складні операції з одночасним наступом на кількох напрямках.

«Кремль поки що виявився нездатним набрати достатню кількість новобранців за допомогою криптомобілізації, щоб суттєво збільшити угруповання російських військ або резерви стратегічного й оперативного рівня для участі в бойових діях в Україні. Якщо тільки президент Росії Володимир Путін не вирішить провести найближчим часом украй непопулярний частковий призов, що наразі видається малоймовірним», — зазначається у звіті.

Наразі у відкритих джерелах відсутня інформація про те, що Росія проводить суттєві ротації своїх військ на Сумському, Харківському чи Запорізькому напрямках, які б свідчили про підготовку до відновлення наступальних дій. Водночас ці ротації можуть бути, навіть за умови відсутності відповідних повідомлень у ЗМІ. Експерти пишуть, що, ймовірно, РФ намагається просунутися в межах артилерійської досяжності Сум, Харкова і Запоріжжя до можливого наземного перемир’я, щоб постійно тероризувати мирне населення та проводити підготовку до наступальних операцій.

Крім того, аналітики пишуть, що Кремль може спробувати просунути свої війська в межі всіх досяжних українських областей, щоб використовувати цей важіль на переговорах.

«Це також може слугувати виправданням майбутніх вимог росіян щодо поступок з боку України, включно з територіями, які Кремль наразі офіційно не вимагає, окрім Криму, Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей», — зазначають в Інституті вивчення війни.

Раніше повідомлялося, що ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що про підготовку Росії до нового наступу в Україні у квітні-травні 2025 року знали ще восени 2024 року.

Ми раніше інформували, що ЗСУ просунулися на 3-4 км вглиб Бєлгородської області.