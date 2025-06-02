Новий великий обмін полоненими і репатріація тіл: Зеленський розкрив деталі

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський підтвердив, що за результатами переговорів в Стамбулі Україна та Росія обміняються військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

Про це глава держави розповів журналістам на брифінгу.

«Буде обмін наших військових на їхніх „1000 на 1000“. Може бути додатковий обмін ще 200 на 200. Україна порушила це питання (під час перемовин у Стамбулі — ред.), ще додаткових військових і щодо політв’язнів, і щодо журналістів. Окремими списками ми обміняємось з росіянами цього тижня», — сказав він.

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Крім того, Зеленський підтвердив, що сторони домовились про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Він наголосив, питання передачі тіл складне, адже більшість полеглих як росіян, так і українців, потрібно впізнавати через ДНК-експертизу.

«Наша сторона погодилась передати російській стороні шість тисяч тіл „руських“. Але тут потрібно дуже ретельно вивчити це питання. Тому що, як нам стало відомо, упізнаних у „руських“ з цих шести тисяч 15%. Це дуже важливо всіх перевірити. Всіх наших потрібно забрати обов’язково. У нас вже один раз був випадок, коли вони передавали тіла, і там вони передавали якісь тіла своїх убитих солдатів», — сказав президент.

Раніше голова делегації України Рустем Умєров розповів про підсумки зустрічі з російською делегацією у Стамбулі.

Також ми писали, що сказав голова делегації РФ Мединський про переговори у Стамбулі.

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