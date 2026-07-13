Новий виклик для ППО: Ігнат пояснив тактику Росії із реактивними БПЛА

Юрій Ігнат

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Росія застосовує реактивні безпілотники, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Такі БПЛА потребують інших засобів ураження, ніж звичайні дрони.

Про це заявив керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, реактивні безпілотники мають значно вищу швидкість польоту, ніж звичайні БПЛА, а їхні характеристики наближені до крилатих ракет.

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«Реактивний БПЛА — це не велика швидкість, але параметри польоту майже як у крилатих ракет, дещо нижчі. Близько 500 кілометрів за годину може летіти цей БПЛА», — сказав Ігнат.

Він зазначив, що такі безпілотники можуть збивати винищувачі, зенітні ракетні війська та зенітні артилерійські комплекси, зокрема Skynex.

Ігнат також повідомив, що під час інформування населення про повітряну небезпеку Повітряні сили окремо зазначають, коли йдеться саме про реактивний безпілотник.

«У повідомленнях постійно пишемо, що рухається реактивний БПЛА в тому чи іншому напрямку. Тому тут реакція має бути значно чіткішою», — наголосив він.

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За словами речника, загалом Сили оборони знищують близько 90% ворожих безпілотників. Водночас для боротьби з реактивними БПЛА необхідно більше спеціалізованих засобів.

«Класичні методи, які стали для нас звичними, — дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи — вже не можуть так ефективно справлятися з реактивними БПЛА», — пояснив Ігнат.

Раніше ми писали, що російські війська можуть розширити цілі для атак на глибину до 100 кілометрів, не перебираючи об'єктами, проте Україна має достатньо ресурсів для ударів по території ворога.

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