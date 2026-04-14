Новий захист для ППО Hawk та сталеві "криївки" для військових: як Метінвест Ахметова трансформує оборонний напрям

Група Метінвест поступово трансформує свою участь в обороні України: вона розвиває виробництво захисних конструкцій, укриттів і спеціалізованої продукції, а окремі рішення компанії вже отримали комерційні пропозиції.

Про це розповів операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко в інтерв’ю журналісту Роману Цимбалюку.

За його словами, через втрату активів у Маріуполі, Авдіївці та зупинку виробництва у Покровську компанія має обмежені ресурси, тому не може повністю забезпечувати військових продукцією безкоштовно. Зараз частина виробів передається як допомога, але водночас окремі напрями переводяться у комерційну площину.  

Наразі оборонний напрям перебуває на етапі трансформації, каже Мироненко: йдеться, зокрема, про вдосконалення продукції та проходження офіційних випробувань і сертифікації Міністерства оборони. Це дозволить масштабувати виробництво та інтегрувати його у системні закупівлі.

Серед ключових розробок компанії - захисні екрани для техніки: за словами Мироненка, універсальних рішень у цій сфері немає, тож для кожної машини і навіть підрозділу створюються індивідуальні конструкції. Високі оцінки отримала також розробка спеціальних протиуламкових конструкцій для радарів і модулів управління комплексів Patriot, Aster і Hawk, які захищають техніку і персонал під час атак.

Паралельно Метінвест розвиває і напрям підземних укриттів із хвилястої сталі - «криївок», які військові прозвали «бочками». Вони використовуються для бойових позицій, командних пунктів, шпиталів і роботи операторів дронів. Такі конструкції виготовляються зі сталі товщиною близько 2 мм і встановлюються на глибині 4–5 метрів із додатковим перекриттям. За словами представника компанії, правильно облаштовані укриття здатні витримувати навіть удари керованих авіабомб (КАБів).

«Були випадки прямих влучань - укриття витримували, люди залишалися живими», - каже він.

Також компанія будує унікальні для Європи мобільні госпіталі – їх конфігурація розробляється спільно із медиками, з урахуванням кількості операційних, реанімаційних і стабілізаційних відділень, які потрібні на конкретній ділянці фронту. 

Також Метінвест почав розвивати наземні укриття-«Цитаделі»: їх можна встановлювати в містах, на підприємствах, електростанціях і в портах. За результатами випробувань, такі конструкції витримують уламки мін калібру 80 мм і артилерійських снарядів 122 і 152 мм.  

У компанії зазначають, що співпраця з військовими організована через прямі звернення підрозділів. Пріоритет надається частинам на лінії фронту, насамперед на ключових напрямках - Донецькому та Запорізькому. 

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Група Метінвест Ріната Ахметова спрямувала на підтримку України 9,72 млрд грн, із яких 5,2 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт». Також компанія входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку вона вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти в Україні.

