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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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963
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2 хв

Новий звук нічної тривоги: в чому загроза реактивних дронів

Протидіяти таким повітряним цілям, які розвивають швидкість понад 500 км/год, не зможе жоден зенітний дрон.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака Шахедів

Атака ворожих "Шахедів" / © tsn.ua

Російська терористична армія два дні поспіль атакує Україну із застосуванням нових реактивних дронів, які мають не тільки інший звук під час польоту, але й створюють нові проблеми для української ППО.

«Тепер ми з вами дізнаємося новий нічний звук — звук реактивного Шахеда. Поки що не масово, але вже другий день поспіль», — написав увечері 30 липня спеціаліст із систем РЕБ і зв’язку, голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш».

За його словами, реактивний «Шахед» — це відповідь противника на успіх наших зенітних дронів.

«Наскільки їх буде багато найближчими місяцями поки що інформації немає», — додав експерт.

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що протидіяти таким повітряним цілям, які розвивають швидкість понад 500 км/год, не зможе жоден зенітний дрон.

«Неможливо збити ціль, яка летить зі швидкістю 500-600 км/год, снарядом, який розвиває 250-300 км/год. Хіба що оператор матиме велике професійне везіння та вдалий зустрічний курс», — зазначив він.

За словами Поповича, існує два реальних варіанти протидії — далекобійна зенітна артилерія з радіолокаційним наведенням та системою керування вогнем і обов’язково зенітні ракети.

«Реактивні цілі найбільш ефективно збиваються саме ракетами. Нам потрібне найбільш уніфіковане рішення для різних платформ — одна й та сама ракета для ПЗРК, максимальної кількості наземних пускових установок, а також авіаційного озброєння», — наголосив він.

Окрім того, на думку Дениса Поповича, настав час вивести зі стану експериментальної лазерну зброю, яка може бути ефективною для боротьби з реактивними БпЛА саме в умовах міста.

Нагадаємо, перший віцепрем’єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попередив, що вже найближчим часом Росія почне масово використовувати дрони з реактивними двигунами.

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