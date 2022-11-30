Ножем вирізали татуювання: маріуполець розповів про звірства окупантів на блокпостах

Житель Маріуполя розповів, що йому довелося пережити дорогою з окупованого міста.

Про звірства російських окупантів по відношенню до мирного населення вже відомо не лише в Україні, але й у світі. Проте щоразу стають відомі нові моторошні деталі, від яких кров стигне у жилах.

Житель Вадим Заболотний, якому вдалося врятуватися із захопленого ворогом міста і живе зараз у Львові, розповів про звірства окупантів на блокпостах. Про це пише "24 канал".

Він з дружиною переховувався в укритті сумнозвісного маріупольського драмтеатру, який незадовго після виїзду Вадима розбомбили росіяни.

"Я зрозумів, що чекати більше нічого. Треба щось вирішувати зараз. Цікаво, що до цього моменту не було думки, що от я за 5 хвилин прийду і скажу дружині: "5 хвилин на збори, і ми вирушаємо", – згадує чоловік.

Вадим пропонував виїхати двом своїм знайомим, та вони відмовилися. Один з них, 28-річний Назар із західної України, загинув.

За словами чоловіка, дорогою було близько десятка ворожих блокпостів. Вадиму підібрав дорогою двох пасажирів – хлопців. У них був блок цигарок, який віддали як хабар окупантам, щоб задобрити.

Маріуполець розповідає, що на одному з блокпостів окупанти зупинили машину. В одного з пасажирів знайшли татуювання і загарбники наживо ножем вирізали його. За його словами, усі люди з цієї машини опинилися у полоні ворога.

Злочини Росії в Україні

У посольстві США заявили, що в кожному регіоні, де побували окупанти, є докази про воєнні злочини РФ. Поліцейські виявляють тіла вбитих і закатованих громадян, пошкодження будинків, досліджують місця обстрілів.

Так, житель Козачої Лопані на Харківщині розповів, як його родину катували окупанти. А на Херсонщині окупанти до смерті закатували місцевого пастора та його 19-річного сина.

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