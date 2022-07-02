"Ну коли я ще людині горло переріжу": окупант про те, як жорстоко добиває людей на війні (аудіо)

СБУ опублікувала розмову російського загарбника про його звірства на війні в Україні.

Служба безпеки України оприлюднила аудіо розмови російського нелюда, який із захопленням розповідає дружині в деталях, як під час дислокації позицій на півдні добивав поранених українських військових, називаючи це все "вечериночкой".

У СБУ зазначають, що це одне із найжорстокіших перехоплень, які вона публікувала.

"Приїхали туди під мости. Там лежали наші, цивільні, "укропи військові". Перебігаємо позиції займати. Ну нам сказали добивати їх дорогою (українців - ред.). Ну я такий думаю, бл*ть – спробувати горло перерізати? Х*як, короче… Просто перерізав йому горло. Ну коли я ще людині горло переріжу?.." - вихваляється нелюд дружині.

Жінка спочатку дивується його розповіди, але зрештою починає сміятися.

Рашист просить жінку нікому про це не розповідати.

"Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях", - пише СБУ.

Нагадаємо, окупант розповів, як вбивав мирних людей у Маріуполі: відео допиту опублікувала СБУ.

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