"Ну, немає у нас, ми б із задоволенням": Зеленський про "біолабораторії" та "хімічну зброю"

"Ну, немає у нас, ми б із задоволенням": Зеленський про "біолабораторії" та "хімічну зброю"

Зеленський певен, що філософія ядерного роззброєння вірна, але не можна все ж через слабкості одних вибудовувати свою імперію.

В Україні не існує хімічних біолабораторій та хімічної зброї. Це анекдот.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю російським ЗМІ.

Володимир Зеленський відповів на запитання представників російських ЗМІ

"Це анекдот. Тут мені нічого пояснити. Ну, немає в нас. Ну, ми б із задоволенням. У нас немає. Ядерної зброї немає, хімічних біолабораторій та хімічної зброї немає. Немає цього. Якби така була людина, як я, у ті часи, коли підписувала наша країна здачу наших інтересів, я це інакше не називаю… Я б так це все не віддав. Так само, як би не віддавав би цю історію — ось вам і флот, живіть та роздавайте паспорти російські і в Криму, і таке інше", - зазначив він.

За словами президента, треба було одразу чесно вчинити.

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"Сказати, що тут багато росіян. У нас тут багато в Севастополі живе наших моряків, незважаючи на те, що це ваша земля незалежна, давайте ухвалимо рішення, що будуть тут і українці, і росіяни, і діятимуть чесно. А не тихенько припливали, роздавали... І цей флот, який купували їхні російські чиновники, тощо. А українська влада заплющувала на це очі, абсолютно", - наголосив Зеленський.

Президент вважає, що це крадіжка території з боку Росії та абсолютна зрада з боку України.

"Ось що це було в ті 1990-і роки по відношенню до Криму та до своєї незалежної території. Тому, як і з цими лабораторіями… Ви ж усі тут були! Як ми могли взагалі когось фігнею якийсь труїти? Так ми з ворогами так ніколи не чинили", - сказав він.

Зеленський певен, що філософія ядерного роззброєння вірна, але не можна все ж через слабкості одних вибудовувати свою імперію. Це просто неможливо. Тому що імперії будуються на економіці, а не на залякуванні.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до ВООЗ як партнерів, які досконально знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні, виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимість пропаганди РФ, яка поширює чергові безглузді фейки про начебто "біологічну і хімічну зброю та нібито сліди її розробки в Україні".

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