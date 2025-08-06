"Нуль військового сенсу": Зеленський відреагував на атаку по Запоріжжю

Наслідки удару по Запоріжжю / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар по базі відпочинку в Запорізькому районі не мав жодного військового сенсу й був спрямований винятково на залякування цивільного населення.

За його словами, внаслідок атаки постраждали щонайменше 12 людей, ще двоє — загинули. На місці працюють рятувальники та медики.

“Мої співчуття рідним та близьким. Військового сенсу в цьому ударі – нуль. Лише жорстокість, щоб залякати”, — наголосив глава держави.

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Зеленський також згадав інші удари, які Росія завдала протягом останньої доби: по електромережах у Дніпропетровській області, по людях у Херсоні, по газовій станції в Новосільському на Одещині. Через останній удар сотні родин залишилися без газопостачання.

Наслідки удару по Запоріжжю. / © Володимир Зеленський

“Це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону, абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці”, — заявив президент.

За його словами, удари також фіксувалися на Харківщині та Донеччині — по приватних будинках мирних мешканців.

Президент підкреслив, що лише посилення тиску на Росію може змусити Кремль серйозно задуматися про припинення війни.

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“Що б не говорив Кремль, щиро прагнути закінчити війну вони будуть лише відчувши належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи та “сімки””, — додав Зеленський.

Він подякував партнерам України за політичну волю та допомогу, наголосивши, що Київ очікує на конкретні рішення.

Нагадаємо, під час атаки на Запорізький район під ранок 6 серпня російські війська завдали ударів авіабомбами по території бази відпочинку. Рятувальники показали фото руйнувань.