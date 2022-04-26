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"Нульове" розмитнення автомобілів з-за кордону: від кінця квітня діють нові обмеження

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"Нульове" розмитнення автомобілів з-за кордону: від кінця квітня діють нові обмеження

Нові обмеження щодо "нульового" розмитнення авто з-за кордону / pixabay.com

Від 25 квітня 2022 року діють певні обмеження, які стосуються нового закону про "нульове" розмитнення авто з-за кордону під час воєнного стану. Дізнавайтеся більше в матеріалі ТСН.ua.

На час воєнного стану в Україні ввели "нульове" розмитнення авто, які були ввезені з-за кордону. Однак процедура оформлення нового транспортного засобу займає чимало часу, через що в довгих чергах стоять волонтери, які везуть гуманітарний вантаж.

Цю ситуацію було вирішено. Про що повідомив на своїй сторінці в Telegram заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. Від 25 квітня 2022 року всі легкові автомобілі, які ввозяться до України з-за кордону для особистих потреб, будуть оформлятися лише на певних пунктах пропуску. А саме:

  • З боку Польщі: "Грушів", "Угринів", "Устилуг", "Смільниця";
  • З боку Угорщини: "Косино" та "Дзвінкове";
  • З боку Словаччини: "Малий Березний".

Таке рішення було ухвалене через те, що Законодавством Євросоюзу не дозволено створювати окремі смуги для пропуску гуманітарних вантажів. Тепер волонтерам не доведеться вистоювати цілодобові черги на пунктах пропуску.

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