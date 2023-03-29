Нумеролог назвав місяць, коли може закінчитися війна: "Можливо підписання якихось договорів"

У липні цього року може закінчитися збройне протистояння між Росією та Україною.

Підписання угод про припинення війни може відбутися в липні цього року.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів нумеролог Владислав Грицай.

“Підписання якихось договорів можливо у липні місяці. Бо у РФ кінець травня, початок червня - період, коли може відбутися зміна влади чи перебудова сил. Це може призвести до того, що люди, які підтримують війну - не будуть мати важелів впливу, як зараз”, - наголосив Владислав Грицай.

Нагадаємо, що в Росії знову почали виправдовувати війну проти України захистом людей, які спілкуються російською мовою.

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