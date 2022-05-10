Нумерологія та окультизм – російська верхівка все більше захоплюється псевдомагічними вченнями

Наслідуючи приклад нацистського Вермахту, в Кремлі намагаються поставити окультні практики на службу своїм агресивним планам.

Війна, розв’язана Росією в Україні, схоже, також не обійшлась без спроб досягти мети за допомоги потойбічних сил. Що робили Путін і Шойгу в тайзі, які дивні речі відбуваються в Кремлі, та як все це пов’язано з війною в Україні, в ТСН.

Канікули в тайзі: в останні роки Путін багато разів приїздив у Сибір на Алтай та в Тиву. Його постійний компаньйон у цих поїздках – міністр оборони Шойгу. Гострослови охрестили їхні спільні подорожі тайговим романом, хоча романтика тут насправді ні до чого. Кажуть, правдива мета цих походів – заручитись підтримкою надприродних сил. Нібито саме Шойгу, уродженець цих країв, посвятив Путіна у шаманські практики. Адже на порозі семидесятиліття, його, кажуть, став переслідувати страх смерті та втрати влади.

«Маса різних людей почала йому вселяти в силу цих проблем, пов'язаних зі здоров'ям, і страх смерті, фізичної смерті, він не розуміє, який може бути потойбічний світ з погляду християнина, тому що чуже це, не близько, він почав захоплюватися цими обрядами, вони його затягли. Насамперед Шойгу, який сам – тувинець. А не розуміти, як вони там схильні до шаманізму, це було б недооцінити ступінь цього впливу. Тува, яка лише після Другої світової війни опинилася у складі Росії, вона не втратила зв'язку з цими культами», - переконують Марк Фейгін.

Журналісти, які супроводжують Путіна в його поїздках, також розповідають дивні речі: мовляв, охорона забороняє будь-кому ступати на його свіжий слід. Для Путіна присипляють то ведмедя, то тигрицю, щоби він вдягнув на них нашийник. І це також дуже схоже на ритуал, адже ці звірі – тотемні, а нашийник може означати підкорення духів, які, за шаманськими віруваннями, живуть у диких тваринах.

І дуже часто ці поїздки у Сибір випадають на дні весняного, або осіннього рівнодення – найважливіші дати в багатьох язичницьких календарях. Те, що Путін, здається, цілком серйозно сприймає шаманізм, може свідчити і розправа з Олександром Габишевем. Дивакуватий мешканець Якутська оголосив себе шаманом та заявив, що піде до Москви виганяти Путіна.

Та до Москви він так і не дійшов, Габишева кілька разів заарештовували, а згодом запроторили у божевільню, де примусово лікують.

Проте Путіна можна побачити і на православних службах, він облюбував новий і надзвичайно дивний храм збройних сил Росії під Москвою. Його збудували всупереч більшості християнських канонів. Його стіни темно-зелені, мов танкова броняю. На стінах були мозаїки із зображенням Сталіна, самого Путіна та Шойгу, згодом їх прибрали. А ще тут зберігаються аж ніяк не православні артефакти – фуражка Гітлера, наприклад. Вся ця споруда - це культ освячення насильства, яка з християнством нічого спільного не має.

«Зараз ті речі, які існували у попередні періоди історії Росії почали називати своїми іменами. Не святого Александра Невського, а Збройних сил. Дякуємо за відвертість, це – цілком органічна штука для російського суспільства», – каже історик

Іноземні лідери, які ведуть переговори з Путіним, часто відзначають його цілковиту ізольованість. Найближчою людиною в його оточенні називають такого собі Юрія Ковальчука – власника великого медіа -холдингу, давнього друга Путіна та людину з дуже дивними поглядами. Саме його телеканали транслюють чимало містичних телепередач.

Для нападу на сусідів Путін використовує так звані магічні дати. Війна в Грузії почалась восьмого числа восьмого місяця у 2008 році. Вторгнення в Україну планували на дзеркальну дату – 22.02.22. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов, посилаючись на перехоплені розвідкою накази, де стояла саме ця дата. Та й своє звернення, як встановили за метаданими, Путін записав ще 21 лютого. Невідомо, що саме змусило його відкласти напад на два дні. Проте, можливо, саме цим його придворні шамани тепер пояснюють воєнний провал в Україні.

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