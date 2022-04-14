Нурлан Сабуров оскандалився невдалим жартом про вбитих українців: "Це місячні?"

Українські зірки відреагували на скандал.

Відомий російський комік, зірка ЧБД Нурлан Сабуров оскандалився під час виступу в США.

Так, на концерті в Сан-Франциско, який відбувся 13 квітня, на сцену вибігла українка Юлія Косівчук. Вона з'явилася у білій сукні з червоними плямами – символ тисячі вбитих українців. Побачивши Юлію Нурлан сказав: "Вибачте, це місячні? Що відбувається?". Глядачам сподобався "жарт", про що свідчить сміх та оплески у залі.

Втім, охоронники не пустили дівчину на сцену. Косівчук опублікувала відповідне відео на своїй сторінці в Instagram.

"Ні, покидьку, це в мене не місячні, як ти, недолуго перднув своїм ротом, це я - Україна! І поки ти тут заробляєш бабло, розважаючи кончених рабів - я стікаю кров‘ю!" – написала Юлія.

У дописі вона також поділилася, що лише кілька людей після скандальної фрази вийшли із зали. А всі інші продовжували "ржати": "Та мавпочка з тарілками у їхньому мозку невмируща".

Вона додала, що квитки на виступ Сабурова, який живе в Москві і платить там податки, коштували 135 доларів.

"Скільки ще куль вони куплять за ці гроші?! Мовчання — це злочин! Він не говорить про війну своїм багатотисячним підпіщикам, бо він за МІР. P.S. А те лайно з натовпу, що кричало "ненавижу вас хохлов ёб**ых" і тикав фак - ми тебе зняли і скоро зробимо відомим", – додала Юлія.

Фоловери художниці підтримали її. Не оминули увагою ситуацію й українські знаменитості. Зокрема, Даша Астаф'єва показала Нурлану середній палець.

instagram.com/da_astafieva

"Жарт про місячні в твоєму гівноспічі остаточно вбила в тобі людину. А мужика там і не було", - написала зірка.

instagram.com/da_astafieva

Зі свого боку, Анатолій Анатоліч написав, що комік – мерзотник.

instagram.com/anatoliyanatolich

Нагадаємо, днями Нурлана Сабурова зацькували під час виступу у США через мовчання про війну в Україні. Він зміг лише сказати, що "співчуває" українцям.

Згодом на це відреагував Потап.

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