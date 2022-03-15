Нутовий суп та курка каррі для бійців тероборони: як столичні кафе і ресторани працюють в умовах війни

Нутовий суп та курка каррі для бійців тероборони: як столичні кафе і ресторани працюють в умовах війни

Заклади не закрилися, п почали готувати для бійців та переселенців.

Столичні ресторани та кафе - і великі, і мережеві, і зовсім маленькі, стали на військові рейки та почали готувати на волонтерських засадах. Кухарі фактично живуть коло плит.

Як змінилося життя столичних закладів, розповіли у сюжету ТСН.

Один із закладів поставив в приміщенні двоповерхові ліжка у два ряди, бо кухарі змушені тут жити.

Екскурсію закладом ТСН провів адміністратор Дмитро. Він розповідає, що ще 12 днів тому це був недешевий ресторан японської кухні. Втім, тепер там, де раніше висіло меню, - величезний український прапор. Просто біля входу наглухо замотана плівкою поличка з написом: "До закінчення війни не чіпати".

Щодня тут готують кількасот порцій їжі для бійців. Головна вимога до неї, аби була гаряча і ситна. Готують тут від 06:00 і аж до пізнього вечора.

У кількох кварталах, у підвальчику теж шинкують та – розкладають у судочки їжу. Адміністраторка Марта розповідає, що до війни це була модна пекарня, де збивали смузі та пригощали круасанами. Тепер випічки та фруктів тут немає. Натомість з'явились каші та м'ясо. Годують і військових, і переселенців, і місцевих мешканців.

Грузинка Мзія своє маленьке кафе відкрила є менше року тому.

Її меню змінила війна. Замість хачапурі - супи. Продукти вона закупила на гроші, якими мала розрахуватися за оренду приміщення, щось підвозять волонтери.

Її кафе розташоване неподалік від вокзалу. Тут завжди повно людей.

Відвідувачі їдять під сирени, що сповіщають про повітряну тривогу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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