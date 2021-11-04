NY Times опублікувала дослідження, яке руйнує байки РФ про її непричетність до війни на Донбасі

NY Times опублікувала дослідження, яке руйнує байки РФ про її непричетність до війни на Донбасі

Нове дослідження зброї та боєприпасів демонструє, що Росія систематично розпалює конфлікт на Донбасі поставками озброєння.

Здається, інформація про те, що Росія є учасницею конфлікту на Донбасі і підтримує НЗФ озброєнням, пальним, особовим складом, який відправляють на схід України у "відпустку" — є загальновідомою. Проте на Заході подекуди досі вірили байкам РФ про непричетність до конфлікту.

Але нове дослідження зброї та боєприпасів, які використовували бойовики під час війни в Україні, демонструє, що Росія систематично розпалює конфлікт на Донбасі поставками озброєння.

Про це пише газета The New York Times.

Про дослідження

Дослідження фінансував Євросоюз і Міністерство закордонних справ Німеччини. Проводилося воно британською компанією Conflict Armament Research (CAR), яка спеціалізується на вивченні пересувань і застосування озброєнь. Департамент контррозвідки СБУ протягом кілької років допомагав у створенні цього дослідження.

Кремль постійно заперечував передачу зброї Україні, навіть після того, як західні уряди задокументували перекидання через кордон великих партій зброї.

Російські чиновники звинувачують західні уряди в розпалюванні конфлікту за допомогою військової підтримки українського уряду, зокрема надання Сполученими Штатами протитанкових ракет Javelin і постачання Туреччиною збройних безпілотників Bayraktar, які вперше були використані лише минулого місяця.

Загроза вторгнення

У звіті йдеться, що сили бойовиків "це більше, ніж ополчення, укомлектоване зброєю, успадкованою від колишнього Радянського Союзу". Зазначається, що НЗФ на Донбасі імітують сучасні армії та дотримуються встановленої військової доктрини.

Цієї осені конфлікт знову викликав тривогу. Супутникові фотографії та відео, опубліковані в соціальних мережах, показують російські танки та іншу бронетехніку поблизу українського кордону, що викликає побоювання прямого вторгнення РФ.

Озброєння бойовиків ніколи не було в ЗСУ

У дослідженні в основному розглядалася стрілецька зброя — найпростіша, але часто найбільш смертоносна в подібних війнах. На думку західних експертів, це озброєння не могло з’явитися нізвідки, крім російських військових арсеналів.

Було виявлено, наприклад, кілька типів гранатометів, снайперських гвинтівок та фугасів, які ніколи не були на озброєнні ЗСУ, а отже, не могли бути захоплені бойовиками. Також з'явилося спеціалізоване озброєння. Дослідники кажуть, що вони задокументували російський заводський пристрій — міну-пастку, яку можна встановити під міну, щоб вона спрацювала, коли хтось намагається знешкодити міну.

"Особливі" автомати Калашникова

Є також інші докази, що докази терористи мають пряму підтримку з боку Росії. Експерти звернули увагу на автомати Калашникова. Ця зброя нерідко використовується у конфлітках країн третього світу, наприклад в Африці. Але там автомати зазвичай складаються з декількох частин комплектуючих. Тоді як на Донбасі аналітики ідентифікували боєприпаси завдяки маркуванням на гільзах, а зброю — за серійними номерами.

Унікальне озброєння

Західні експерти звернули увагу, що деяке зроблене в Росії озброєння, яке використовують бойовики, більше ніде не застосовується. Тобто єдине місце, де "воює" значна частина видів та модифікацій зброї, це лише схід України.

"Санкційні" безпілотники

В російському безпілотникові, який потрапив до рук фахівців CAR, були виявлені елементи, зроблені в Британії, Франції, Німеччині, Іспанії, Чехії, США. І це — попри міжнародні санкції щодо постачань військових компонентів до Росії.

Російська влада і російські виробники зброї не відповіли на запит видання щодо цих питань. Нагадаємо, що в Міноборони повідомили про 90 тис. російських військових, які Москва стягнула до українських кордонів. Раніше: Washington Post повідомила , що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною.

, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною. Американське видання Politicо опублікувало супутникові фотографії , на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

, на яких видно, що Росія зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною. У зв'язку з цим Пентагон заявив, що стурбований діями РФ на кордоні з Україною, які викликають дестабілізацію. США запевнили, що продовжують відстежувати ситуацію. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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