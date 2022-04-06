"Нєх*й шастать": Кім показав, як українські захисники "притягли до відповідальності порушника дорожнього руху" (відео)

Військові розбили військову техніку окупантів.

Голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім показав відео, як українські захисники разом з патрульною поліцією області у Херсонській області "притягли до відповідальності порушника дорожнього руху".

Відповідне відео Кім виклав у Мережі 6 квітня.

"Патрульна поліція Миколаївської області разом із ЗСУ у відрядженні в Херсонській області притягла до відповідальності порушника дорожнього руху!!! Нєх*й шастать!!!" – йдеться у повідомленні.

На відео зафіксований точний удар українських військових по російській військовій техніці.

"Це вам за Миколаїв, с*ки. Ви розбили в нас вдома вікно, а ми у вас забрали танк", – сказав один з захисників України на відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика 18+

Нагадаємо, 6 квітня у Миколаївській області українські військові все далі відсували російських окупантів. Точилися бої на півдні області – між Миколаєвом та Херсоном. Там від ворога звільнені кілька сіл.

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