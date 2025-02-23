"267 дронів випускає людина, яка хоче завершення війни?": Зеленський про ставлення РФ до війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що армія РФ атакувала Україну 23 лютого 267 дронами, зауваживши, що це не є ознакою того, що росіяни хочуть закінчення війни.

Володимир Зеленський прокоментував таким чином заяви американських партнерів щодо нібито готовності росіян до припинення війни в Україні. Про це президент говорив під час пресконференції "Україна. Рік 2025".

"267 дронів сьогодні прилетіло. Ну просто 267. "Нєвміняємі руські". Американські партнери кажуть, ми бачимо, що руські хочуть завершення війни. 267 дронів випускає людина, яка хоче завершення війни?" — поставив риторичне запитання Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російські окупанти завдали чергового удару "Шахедами", зокрема по Києву. Внаслідок удару у Голосіївському районі столиці зайнялася пожежа в приватному будинку внаслідок падіння уламків. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок.

Раніше повідомлялося, що унаслідок атаки БпЛА на Київщині загинув чоловік.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.