NYT підрахувала, що ЗСУ збивають дешеві "мопеди" дорогими ракетами: Україна відреагувала

Речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що некоректно порівнювати гроші і людські життя.

Для збиття іранських дронів українські військові використовують ракети, які значно дорожчі за самі безпілотники.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Керівник української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує в 7 разів дорожче, ніж його запуск.

Виробництво іранських безпілотників може коштувати $20 тис., тоді як вартість запуску однієї з ракет класу "земля-повітря", які використовує Україна, може становити від $140 тис. для радянських "С-300" до $500 тис. для NASAMS.

Зазначається, що раніше українські сили використовували зенітні установки та стрілецьку зброю, щоб збити деякі безпілотники. Але все частіше росіяни починають атакувати вночі, тому ЗСУ покладаються на ракети, випущені з бойових літаків і землі. Зокрема, українські захисники неодноразово застосовувала ракети класу "земля-повітря", відомі як NASAMS.

У виданні вважають, що такий дисбаланс згодом може піти на користь Росії і дорого обійтися Україні та її союзникам.

Проте Старосєк наголошує, що витрати на збиття безпілотників ракетами потрібно розглядати в контексті. Адже збити безпілотник коштує набагато дешевше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Крім того, є ще набагато важливіший фактор – врятовані людські життя.

Що сказали у ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону прокоментував статтю NYT. Він наголосив, що некоректно порівнювати гроші і людські життя.

"Якщо є загроза життю, то ви, певно, все витратите, щоб зберегти своє життя. Тут некоректно порівнювати. Я бачив цей матеріал у західній пресі. Мені іноді здається, що в деяких газетах США та Європи є колонки для російських пропагандистів", — сказав речник ПС.

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Ігнат визнав, що ракети, які використовуються, наприклад Nasams, Iris-T, – дійсно дорогі. Але ЗСУ продовжать їх використовувати, щоб збивати "шахіди".

"Це дорого, але будемо. А як робить Ізраїль, щоб збивати якісь дешеві ракети? Їхні ППО і авіація в рази дорожчі за наші. Йдеться про життя, про збереження критичної інфраструктури та об'єктів, в які може влучити дрон-камікадзе. "Шахід" – це до 40 кг вибухової речовини. Якщо цей дрон потрапляє в об'єкт критичної інфраструктури – виникає пожежа, гинуть люди. Давайте рахувати, скільки збитків може завдати дрон і скільки коштує ракета. Порівнювати абсолютно некоректно", – підсумував він.

Коли буде новий масований удар РФ

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов попередив, що Росія може здійснити черговий ракетний удар 7 січня.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що 5-6 січня можна очікувати на нові масовані ракетні удари.

В ОК "Південь" теж припускають, що окупанти можуть атакувати Україну на Різдво - 6-7 січня.

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