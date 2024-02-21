NYT пише, що в Авдіївці в полон потрапили до тисячі українських військових: що кажуть у ЗСУ

У ЗСУ прокоментували статтю американського видання New York Times стосовно того, що під час відступу українських військ із Авдіївки в полон до росіян нібито потрапили до тисячі українських військових. Українська сторона називає цю інформацією "повною брехнею" та проросійським наративом.

Про це зяявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у коментарях ВВС-Україна та "Громадське".

Контекст

Вчора, 20 лютого, американське видання New York Times опублікувало статтю, що нібито від 850 до 1000 українських військових могли бути захоплені в російський полон або зникли безвісти під час відходу з Авдіївки.

"Двоє солдатів, які знають про відступ України, підрахували, що від 850 до 1000 солдатів, схоже, потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. Західні офіційні особи сказали, що цей діапазон здається точним. Здавалося, що в Авдіївці Україна надто довго чекала, щоб розпочати відхід", – йшлося у статті.

Солдати, опитані The New York Times, припустили, що деякі підрозділи відступили раніше, ніж інші дізналися про відступ. Це поставило залишені частини під загрозу оточення росіянами. За їхніми словами, проблеми зі зв'язком стали однією з головних причин важких втрат.

Що кажуть у ЗСУ

У коментарі ВВС-Україна речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заперечив цю інформацію, назвавши її "російськими наративами".

"У даному випадку NYT поширюють російські наративи", – наголосив він.

За словами військового, дані про полонених ще уточнюють, але точно не йдеться про сотні військових.

"Наразі ми оперуємо поняттям "деяка кількість не вийшла на зв’язок". Адже з часом окремі військовослужбовці, які спершу вважалися зниклими, виходять на зв’язок на нашій стороні; вони у шпиталях або приєднуються до своїх підрозділів", – пояснив Лиховій.

Такі повідомлення він назвав частиною "інформаційної агресії", яку Росія застосовує разом із бомбами та снарядами.

"Заяви російської пропаганди щодо сотень і тисяч полонених – це дезінформація, яка нічим не підтверджена. Або, кажучи прямо, повна брехня", – сказав речник ОТУ "Таврія".

У коментарі "Громадському" Лиховій додав, що джерела, на які посилається NYT, "абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж".

Також він уточнив, що в Авдіївці у полон до українських військ потрапили й росіяни.

Нагадаємо, українські військові в ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції та вийшли з Авдіївки.

Аналітики DeepState інформували, що після відходу українських військ, на позиції "Зеніт" в Авдіївці залишились п’ятеро поранених та ще один боєць. Згодом повідомлялося, що захисників розстріляли російські окупанти, захопивши позицію.

У 110-й бригаді пояснили, що росіяни погоджувалися евакуювати та обміняти поранених із "Зеніту", проте порушили свою обіцянку.

Військовослужбовець 110-ї бригади Віктор Біляк, який обороняв Авдіївку, розповів, як так сталося, що поранені військові залишилися самі в оточенні. За його словами, за пораненими мала приїхати БМП, але зробити це не вдалося.

Читайте також: