NYT про дилему у ЗСУ через наступ Росії на Куп'янськ: "ламають голову, куди відправити війська"

Росіяни атакують у напрямку Куп’янська, тоді як Україна продовжує наступ на півдні, сподіваючись змусити окупантів передислокувати свої сили.

Російські окупанти посилили атаки у напрямку Куп'янська, що спричинило посилення закликів до цивільного населення евакуюватися.

New York Times у своїй статті аналізує, як активізація окупантів на Куп'янському напрямку вплине на український контрнаступ на півдні, і що задумали ЗСУ та армія російських загарбників.

"Російські військові поставили під приціл Куп’янськ, який і без того зруйнований і майже обезлюднений, сподіваючись спонукати Україну стати на захист міста, відтягнувши солдатів від її власного контрнаступу на півдні та південному сході", – йдеться у статті.

Українське командування, у свою чергу, сподівається, що повільні успіхи, яких вони досягають у цьому контрнаступі, змусять росіян передислокувати сили від Куп’янська на південь.

Куп’янськ захопили російські окупанти незабаром після вторгнення в лютому 2022 року, і використовували його як матеріально-технічний центр, поки місто не звільнили українці у вересні минулого року під час деокупації Харківщини.

Багато жителів минулого року втекли від вторгнення. Дехто повернувся й побачив руїни. Як і в тривалих кривавих боях, які окупанти вели за Маріуполь і Бахмут, російські війська продемонстрували свою готовність зрівняти з землею місто, щоб захопити його.

Проте деякі з тих, хто залишився в Куп'янську, кажуть, що не хочуть залишати свої домівки на все життя. Багато людей похилого віку та мають слабке здоров’я, і побоюються економічної незахищеності, якщо переїдуть.

Деякі західні офіційні особи заявляли, що Україна повинна зосередити всі сили на південному контрнаступі. Але президент Володимир Зеленський відкинув цю критику, заявивши, що українські війська не відмовлятимуться від оборони інших місць, як Куп’янськ.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що "існує реальна можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль" на північному сході України. Там додали, що окупанти, ймовірно, спробують просунутися на захід до річки Оскіл, яка протікає через Куп'янськ з півночі на південь. Тоді російські війська могли б використовувати річку як природний бар’єр.

Але нещодавні звіти західних військових аналітиків припускають, що може відбуватися навпаки — росіяни можуть перекидати сили зі сходу на південь, щоб зміцнити там свою оборону, що може послабити тиск на Куп’янськ.

Видання нагадує, що український удар спрямований, на Мелітополь, а інший — на Бердянськ, щоб розірвати сухопутний коридо РФ до Криму. Також зазначається, що українці досягли певних успіхів на лівобережній Херсонщині і навколо Бахмута.

Раніше у ЗСУ розповіли, що на Лимано-Куп’янському напрямку РФ зібрала приблизно 100 тисяч своїх військових.

Читайте також: