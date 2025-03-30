NYT: Росія була готова застосувати ядерну зброю восени 2022 року

Ядерна зброя. / © Getty Images

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Восени 2022 року Росія розглядала можливість застосування тактичної ядерної зброї проти України у разі прориву Збройних сил України до Криму.

Про це йдеться в розслідуванні The New York Times, яке базується на даних американської розвідки.

У жовтні того року розвідка США зафіксувала розмову командувача російських сил в Україні генерала Сергія Суровікіна, в якій він говорив про готовність завдати ядерного удару, аби зупинити українське просування на півдні — зокрема, перетин Дніпра та загрозу Криму.

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За оцінками американських спецслужб на той момент, ймовірність ядерного удару Росії оцінювалася на рівні 5–10%, але згодом зросла до 50%, якщо українські сили змогли б зруйнувати оборону окупантів на півдні.

NYT описує цей період як драматичний і небезпечний момент війни. Генерали США Крістофер Каволі та Антоніо Донахью, за даними видання, нібито закликали українське командування на чолі з генералом Олександром Тарнавським атакувати і знищити корпус російських військ, який залишав правобережжя Дніпра.

Паралельно в США зростало занепокоєння, що надмірний тиск на ворога може призвести до ескалації з ядерним підтекстом. У статті зазначається, що саме в цей момент Україна мала, можливо, найкращу можливість завдати переломного удару по російській армії — але також і ризик розпалити повномасштабну глобальну війну.

Українське командування, як пише NYT, не мало повної картини супутникової розвідки щодо масштабів сил противника на лівому березі. Попри запевнення Пентагону, що залишилися сили можна було обійти, українські війська зупинились після звільнення Херсона.

Однією з причин такого рішення могли бути нестача боєприпасів і ресурсів для форсування Дніпра.

Нагадаємо, розслідувачі розповіли про роль американців в українських операціях проти РФ, яку роль відіграв друг Резнікова у примиренні Залужного та Міллі, що вторгнення ЗСУ до Курщини підірвало довіру США, а також про таємну співпрацю США та України й роль Америки в українських військових операціях проти Росії.