NYT: Росія розпочала нову фазу війни — паралельно з переговорами про мир

Росія розпочала нову фазу війни. / © Associated Press

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На тлі прямих перемовин із Україною, Росія активізувала бойові дії та розгорнула нову наступальну кампанію. За оцінками аналітиків, це найінтенсивніші атаки за 2024–2025 роки.

Про це пише The New York Times.

Російські війська прориваються на сході України, зокрема на Донбасі, а також відкрили новий фронт на півночі. Одночасно по українських містах завдаються потужні комбіновані удари дронами й ракетами — одні з наймасштабніших від початку повномасштабної війни.

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За даними західних експертів, Москва готувалася до цього наступу протягом зими: накопичувала ресурси, вдосконалювала комунікацію та тестувала нові підходи до використання ударних БПЛА.

Хоча просування на фронті залишається повільним, аналітики вказують, що мета Кремля — не прорив, а посилення позицій на тлі дипломатичних маневрів. “Росія звикла до ідеї одночасно воювати і говорити”, — зазначив Семюел Чарап з RAND Corporation.

Попри перші з 2022 року прямі переговори між представниками РФ та України, Москва не демонструє готовності до компромісу. Президент Росії Володимир Путін заявив, що війна завершиться лише тоді, коли “будуть усунені першопричини конфлікту”, маючи на увазі свої широкі вимоги до Києва.

Зі свого боку президент Трамп, який нещодавно хвалив Путіна, тепер публічно змінив риторику: “Він грає з вогнем!” — написав Трамп у соцмережах, натякаючи на ймовірність нових санкцій.

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Однак чи піде Вашингтон на рішучі дії — поки неясно. Аналітики вказують, що РФ може використати цей період, сприятливий для наступу, щоб зміцнити переговорні позиції. Паралельно Кремль виправдовує удари по містах України відповіддю на атаки українських БПЛА по російській території.

Активізація російських атак уже призвела до зростання кількості жертв серед цивільного населення та обурення серед українців. Рівень довіри до мирних ініціатив з боку РФ падає.

Водночас Київ зміцнює партнерства з європейськими столицями — на тлі непевності щодо підтримки з боку США. І хоч наразі вирішального прориву немає, нова хвиля насильства може стати сигналом того, що Москва готується до вирішальної фази у війні — або на полі бою, або за столом переговорів.

Попри відновлення контактів у Стамбулі під тиском США, українська влада та низка аналітиків переконані: посилення атак свідчить про те, що Кремль не має серйозних намірів домовлятися. На їхню думку, мета Москви — не отримання переваги за столом переговорів, а досягнення військової перемоги на полі бою.

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У середу глава МЗС Росії Сергій Лавров запропонував новий раунд перемовин у Стамбулі 2 червня. Український міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Київ не проти зустрічі, але очікує чітких сигналів від Кремля щодо припинення вогню. За його словами, українська сторона вже передала свої пропозиції міжнародним партнерам.