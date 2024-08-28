NYT розповів, чому Росія концентрує сили на Донбасі, а не на Курщині

Росія вже кілька тижнів не може відтіснити українські війська з Курської області, попри свою велику вогневу міць. Невдача зумовлена не лише браком особового складу, але й пріоритетами Москви, яка зосереджена на просуванні своїх військ на Донбасі.

Про це пише The New York Times.

Попри масовані удари Росії з безпілотників і ракет по Україні, що підтверджують її військову міць, Росія досі намагається повернути захоплену Україною територію в Курській області та повідомляє про спроби українських військ прорватися в Бєлгородську область.

За словами західних офіційних осіб і військових експертів, невдача Росії у відбитті великого іноземного вторгнення з часів Другої світової війни пов'язана не тільки з проблемами з особовим складом і розвідкою, але й з пріоритетами. Хоча Росія була здивована наступом на Курськ, вона все ще орієнтована на захоплення Покровська на Донбасі, і командири не поспішають виводити війська з цього фронту.

"Мета російського літнього наступу - принаймні заволодіти Покровськом", - зазначив полковник Маркус Рейснер, відповідальний за розвиток сил у головній військовій академії Австрії.

Через три тижні після вторгнення в Курськ, російські успіхи біля Покровська продовжують зростати, хоч і повільно. За словами Рейснера, російські війська продовжують просуватися до Покровська, і "будь-яке ослаблення російського імпульсу від передислокацій не помітне". Незважаючи на це, Москва почала реагувати на події в Курську, перекинувши туди тисячі своїх солдатів і погрожуючи відповідними заходами.

Причини невдачі Росії в Курській області

Офіційні особи та експерти вказують, що російські війська в Курську не мали достатньо чисельності та досвіду для швидкого реагування на українське вторгнення. Війська не були оснащені необхідною зброєю та технікою для протидії українцям.

Завдяки розвідданим від західних союзників, Україні вдалося точніше визначити розташування російських сил у регіоні та знайти менш захищені ділянки для захоплення, пояснив колишній російський і радянський дипломат Микола Соков.

На даний момент ФСБ, а не генеральний штаб російських військ, відповідає за управління реагуванням на вторгнення в Курськ.

Станом на сьогодні українські війська контролюють близько 100 населених пунктів у Курській області та взяли в полон майже 600 російських військових, повідомив генерал Олександр Сирський. Ці дані не підлягають незалежній перевірці.

РФ нарощує сили

Росія планує довгострокову конфронтацію на кордоні з Україною, нарощуючи сили в Курську. Реакція Москви була "повільною, але методичною". Росія розгорнула ударні вертольоти та посилила артилерійські удари по українських позиціях.

Міноборони Росії заявило, що за минулу добу під Курськом загинуло 400 українських військових і знищено 30 одиниць техніки, але ці дані не підлягають незалежній перевірці. Головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Росія наразі має 30 000 військових у регіоні, тоді як американські чиновники оцінюють, що для витіснення українців Росії потрібно щонайменше 50 000 солдатів.

Полковник Рейснер зазначив, що російське підкріплення вже "помітно сповільнило" просування українських військ у регіоні. Москва вирішила, що витрачати ресурси на повне відбиття вторгнення з тактично незначущої території не є ефективним використанням її військової могутності, оскільки це змушує Україну витрачати власні сили на утримання захоплених територій.

Ризики та наслідки

Інтенсивні бомбардування України цього тижня продемонстрували, що Росія має достатньо ударних дронів і ракет для знищення українських військ, якщо матиме точні розвіддані. Водночас Росія може остерігатися завдати шкоди власним громадянам через можливість аварії на Курській АЕС, розташованій приблизно за 25 миль від бойових дій. Рафаель Мариано Гроссі, голова атомного агентства ООН, зазначив, що станція є «вкрай уразливою».

Полковник Рейснер вважає, що російські авіаудари по Україні, ймовірно, частково спрямовані на те, щоб відвернути увагу світової громадськості від проблем у Курську. Кремль, своєю чергою, підкреслює, що події не залишаться без відповіді: "Подібні ворожі дії не можуть залишатися без відповідного реагування", – заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Ситуація на Покровському напрямку дуже напружена: ворог продовжує наступати, і західні ЗМІ висловлюють побоювання щодо можливості втрати Покровська українськими військами. Деякі експерти також попереджають про потенційну загрозу для Дніпра

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