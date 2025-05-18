NYT розповів про єдину жінку-пілота у ЗСУ: мріяла про небо з 10 років

Катерина, старший лейтенант ЗСУ, зі своїм вертольотом після повернення з бойового завдання. Оксана Парафенюк для The New York Times

Реклама

Лейтенант Катерина — другий пілот і штурман на Мі-8. Вона — єдина жінка-бойовий льотчик в українській армії.

Історію Катерини розповідає The New York Times.

«Двері відчинилися, і з’явилася пілот, зморгнувши пил нафарбованими віями, її нігті були пофарбовані в глибокий бордовий колір. Вона несла на одній руці важку льотну куртку, і один із членів наземної команди кинувся до неї, щоб допомогти їй з нею. „Давай я понесу її“, — сказав він, але вона відмахнулася. Якщо я зможу посадити вертоліт, то мені не потрібна допомога з курткою, — підказувала її мова тіла», — розповідає журналіст видання про першу зустріч із Катериною.

Реклама

«Хлопці завжди хочуть показати, що вони герої, і готові захистити тебе», — сказала Катерина. «Але я прийшла сюди не для того, щоб бути дівчиною. Колись наша армія це зрозуміє».

Близько 70 000 жінок служать в українській армії, з яких 5 500 перебувають на бойових позиціях. За словами військових, лейтенант Катерина — єдина жінка-бойовий пілот в українській армії, яка служить на передовій вертолітній базі з десятками пілотів-чоловіків. Україна не дозволяє оприлюднювати прізвища пілотів з міркувань безпеки.

«Я б хотіла, щоб більше жінок літало», — сказала лейтенант Катерина, додавши, що вона була єдиною жінкою серед 45 чоловіків у її військовій льотній школі.

За її словами, дуже мало жінок навчаються на пілотів у Харківському національному університеті Повітряних сил. Але шестеро дівчат звернулися до неї в Instagram за порадою. «Я намагаюся підбадьорювати їх і говорити їм, що у них все вийде», — сказала вона.

Реклама

Катерина відверто визнає, що її здібності часто піддаються сумніву через те, що вона — жінка.

«Так у будь-якій професії, коли ти жінка, — не тільки в армії», — сказала вона.

Натхнення для польотів з’явилося в Катрини в дитинстві на авіабазі, де її батько служив офіцером. Коли їй було 10 років, її підвезли на гелікоптері Мі-8, і вона вирішила стати пілотом. «Це було так гучно і страшно, але я відчувала, що хочу на ньому літати», — сказала дівчина.

У 16 років Катерина вступила до Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, де була єдиною дівчиною. Льотчиця згадує, що якось викладач запитав її: «Що ти тут робиш? Це не для дівчат. Ти не впораєшся».

Реклама

Однак продовжувати втілювати свою мрію їй допомогла інструкторка, яка працювала на вертолітних симуляторах.

«Вона сказала мені нікого не слухати, і я подумала: „Якщо вона може літати, чому я ні?“ — розповіла Катерина.

Лейтенант Катерина рідко бачиться зі своєю родиною і пообіцяла покатати молодшу сестру, але лише після війни. Вона ні з ким не зустрічається і не має близьких друзів у своїй бригаді.

«Я літаю, дивлюся на свою країну, думаю, яка вона прекрасна. А коли потрапляємо на передову і бачу, що села і міста, будинки і заводи — спалені та розбомблені, я думаю: „Як ми дійшли до такого у XXI столітті?“ — зізнається льотчиця.

Реклама

Раніше у ЗСУ пояснили, чи будуть мобілізовувати жінок.