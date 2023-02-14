NYT виклало кадри навмисного ракетного удару окупантів по волонтерах у Бахмуті

Видання The New York Times опублікувало покадрове відео цілеспрямованого ракетного удару з боку російських військ по команді волонтерів у Бахмуті 2 лютого, під час якого загинув американець Піт Рід.

The New York Times повідомляє, що відео зняв естонський волонтер з організації Frontline Medics Ерко Лайдінен, який перебував поряд.

Скриншот з відео

Видання уточнило, що отримало відео ракетного удару по команді гуманітарних працівників у Бахмуті, які допомагали цивільним.

Як свідчить покадровий аналіз, під час удару була випущена протитанкова керована ракета "Корнет" з лазерним наведенням. Вона має дальність дії близько трьох миль (4,82 км). Автори матеріалу зауважують, що зазвичай таку зброю застосовують, лише якщо військовий бачить та обирає ціль.

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Так, на відео помітно, як Рід із групою гуманітарних працівників стояли поблизу білого фургона, що перевозив гуманітарні вантажі. Ракета летіла паралельно до землі і просто у фургон.

Лайдінен розповів, що цей момент зафіксував і відеореєстратор його авто. За словами волонтера, на відеозаписі видно другий ракетний удар, спрямований на інше авто, однак ворожа ракета не влучила в ціль. Відповідний ролик ще не опублікований.

Видання не має інформації, чи знали росіяни, що це група гуманітарних працівників. Водночас колона була промаркована так, що це свідчило про тип транспорту, по якому було завдано удару. Так, одна машина була чітко промаркована червоним хрестом. Водночас білий мікроавтобус Mercedes-Benz був без чітко помітних розпізнавальних знаків. Хоча працівники гуманітарної допомоги не мали зброї, щонайменше один медик був одягнений у камуфляж військового зразка.

За словами волонтера Роми, що стояв поруч із Рідом, поблизу не було жодних військових підрозділів. Він також сказав, що одна з машин була чітко позначена, як карета швидкої медичної допомоги.

Водночас The Wall Street Journal опублікувало фото, де видно, як поранений норвезький медик тікає з місця атаки. Також зафіксована машина швидкої допомоги з червоним хрестом, яка стоїть через дорогу від місця влучання ракети.

Як розповіли експерти, тип використаної зброї мав би дозволити військовому визначити характер цілі. З такою зброєю "можна очікувати, що той, хто стріляв, зможе відрізнити медичного працівника від військового".

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Нагадаємо, 2 лютого двоє норвезьких волонтерів Сандер Сьорсвен Трелвік і Саймон Йонсен постраждали внаслідок обстрілу в Бахмуті. Вони евакуювали поранених після атаки російської армії.

У ЗСУ 14 лютого повідомили, що військова адміністрація посилила режим в’їзду до Бахмута. Потрапити до міста можна, отримавши відповідний дозвіл.

Щодо ситуації в Бахмуті, то ворог на сьогодні намагається оточити місто з півночі і з півдня, бої точаться в передмісті.

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