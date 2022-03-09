NYT, ВВС, CNN: Кім заявив, що познімати героїчний Миколаїв приїздить безпрецедентна кількість іноземних ЗМІ

Після війни Миколаїв буде туристичним містом, каже Кім.

До Миколаєва, де точаться активні бойові дії через підлий напад Росії, з-за кордону приїздить чимало журналістів. Лише за сьогодні, 9 березня, у місті побувало близько 20 медійників.

Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім сказав у своєму відеозверненні вдень 9 березня

"Ворог на далекому рубежі щось докопується, переживає...Іноземних новинних агенцій, журналістів зараз у Миколаєві зараз, мабуть, більше аніж скрізь. Сьогодні були ВВС, New York Times, грузинське, англійське, французьке телебачення, ще одне англійське. Журналісти ходять знімають про героїчний Миколаїв доволі багато. О 13:00 у нас було близько 20 журналістів. Все зараз виходить в ефіри. З усіх взяв прохання, щоб коли закінчилася війна, то Миколаїв буде туристичним містом. Принаймні, зараз увесь світ знає, що таке Миколаїв", - сказав Кім.

За його словами, тільки за вчора й сьогодні у Миколаєві були:

The Guardian

Washington post

Times London

Channel 4

CNN

The Sunday times

Le mode

Christian Science Monitor

Нова газета

The New York Times

Нагадаємо, 9 березня фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав до Миколаєва, аби підтримати морально дух мешканців міста.

Читайте також: