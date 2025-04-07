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- Війна
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Низку областей охопила повітряна тривога: де і яка є загроза
Слід перебувати в укриттях.
Низку областей вдень 7 квітня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють моніторингові канали.
“Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курська”, — повідомили у Повітряних силах.
Станом на 13:37 “почервоніли” такі області:
Київська
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Сумська
Харківська
Нагадаємо, у Києві увечері, 6 квітня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.