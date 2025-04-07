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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: де і яка є загроза

Слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Низку областей вдень 7 квітня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали.

“Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курська”, — повідомили у Повітряних силах.

Станом на 13:37 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Черкаська

  • Кіровоградська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Харківська

Нагадаємо, у Києві увечері, 6 квітня, оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також звучать у низці інших областей.

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