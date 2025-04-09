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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
637
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: яка є загроза

Слід перебувати в укриттях.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога 9 квітня

Повітряна тривога 9 квітня

Низку областей охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Станом на 11:50 “почервоніли” такі області:

  • Вінницька

  • Житомирська

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

  • Полтавська

  • Черкаська

Нагадаємо, зранку цього ж дня у низці регіонів також лунала сирена. Була загроза балістики.

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