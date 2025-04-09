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- Війна
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Низку областей охопила повітряна тривога: яка є загроза
Слід перебувати в укриттях.
Низку областей охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Станом на 11:50 “почервоніли” такі області:
Вінницька
Житомирська
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Дніпропетровська
Кіровоградська
Полтавська
Черкаська
Нагадаємо, зранку цього ж дня у низці регіонів також лунала сирена. Була загроза балістики.