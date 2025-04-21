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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
831
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: яка є загроза

Залишайтеся в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Низку областей вдень 21 квітня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", — зазначили у ПС.

Станом на 12:01 "почервоніли" такі області:

  • Черкаська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Миколаївська

  • Дніпропетровська

  • Кіровоградська

Нагадаємо, у неділю, 20 квітня, під час оголошеного президентом Росії Володимиром Путіним "великоднього перемир’я" в Україні не було повітряних тривог.

Дата публікації
Кількість переглядів
831
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