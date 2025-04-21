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- Війна
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Низку областей охопила повітряна тривога: яка є загроза
Залишайтеся в укриттях.
Низку областей вдень 21 квітня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", — зазначили у ПС.
Станом на 12:01 "почервоніли" такі області:
Черкаська
Полтавська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Миколаївська
Дніпропетровська
Кіровоградська
Нагадаємо, у неділю, 20 квітня, під час оголошеного президентом Росії Володимиром Путіним "великоднього перемир’я" в Україні не було повітряних тривог.