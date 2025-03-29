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- Війна
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Низку областей охопила повітряна тривога: ворог атакує "Шахедами"
Черговий неспокійний вечір для українців.
Увечері 29 березня ворог запустив по Україні ударні БпЛА. Залишайтеся в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 22:21 “почервоніли” такі області:
Київська
Черкаська
Кіровоградська
Дніпропетровська
Донецька
Харківська
Полтавська
Сумська
Чернігівська
Нагадаємо, вранці 29 березня в частині областей була оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.