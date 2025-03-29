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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1009
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: ворог атакує "Шахедами"

Черговий неспокійний вечір для українців.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами"

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

Увечері 29 березня ворог запустив по Україні ударні БпЛА. Залишайтеся в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 22:21 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Черкаська

  • Кіровоградська

  • Дніпропетровська

  • Донецька

  • Харківська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Чернігівська

Нагадаємо, вранці 29 березня в частині областей була оголошена повітряна тривога. Відомо про загрозу балістичного озброєння.

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