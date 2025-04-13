“О 18:00 все розповім”: Безугла та Семеніхін зробили гучні заяви про удар по Сумах

Наслідки ударів по Сумах / © скриншот з відео

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Народна депутатка України Мар’яна Безугла та міський голова Конотопа Артем Семеніхін зробили гучні заяви про російський ракетний удар по Сумах.

Народна депутатка після ракетного удару по Сумах на своїй сторінці у Facebook звернулась до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з проханням «не збирати військових на нагородження у містах».

«Росія обстріляла центр Сум на Вербну неділю. Звернення до Сирського і окремо до командувача ТрО: не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах, — знову росіяни мали інформацію про скупчення. І на полігонах досі шикування. Не шикуйте, не робіть „награждєнія і построєнія“. Щоб був проклятий ваш совок і ви з ним. СБУ: знову витік інформації», — заявила Безугла.

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Міський голова Конотопа, що на Сумщині, Артем Семеніхін емоційно звернувся до голови Сумської ОВА Володимира Артюха та очільника СБУ в Сумській області Олега Красношапки. Він закликав посадовців піти у відставку.

«Звертаюсь до голови Сумської області Артюха. Чуч**о, якщо ти до 18:00 не станеш на коліна, не вибачишся перед людьми і не складеш свої повноваження. Якщо Красношапка, який також у темі, нічого не протидіяв цьому. Якщо ви не складете свої повноваження. Ракети по Сумах прилітають. Просто так прилітають? О 18:00 я розповім, що відбулось, скот**а. Скільки нам будуть таких призначати», — емоційно заявив Семеніхін, назвавши Артюха «мра**ю».

Дата публікації 14:11, 13.04.25 Кількість переглядів 477 Мер Конотопа Семеніхін зробив різку заяву про обстріл Сум

Після цих заяв голова ОП Андрій Єрмак закликав «не піаритися на трагедії».

«Дуже прикро, що деякі намагаються піаритися на трагедії та воєнному злочині росіян в соцмережах», — йдеться у заяві Єрмака.

Нагадаємо, зранку 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум. У Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак Росія повідомив, що Росія атакувала Суми на Вербну неділю ракетами із касетними боєприпасами. Таким чином окупанти хотіли вбити якомога більше людей.