"О, фосфор полетів": окупант розповідає, що росіяни використовують в Україні заборонені боєприпаси

Загарбник у розмові з батьком розповів, що вони "стільки усього використовують, що заборонено в принципі".

Військова розвідка перехопила розмову окупанта з батьком, в якій загарбник розповідає, що росіяни у війні проти України використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з "Градів".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Батько нагадав, що це заборонено Конвенцією, та Олексій відказав: "Тато, ти знаєш, скільки тут усього використовуємо, що заборонено в принципі", - зазначає військова розвідка.

"О, фосфор полетел" Окупант розповідає, що вони використовують фосфорні боєприпаси #ГУРперехоплення "О, фосфор полетел" Окупант розповідає, що вони використовують фосфорні боєприпаси ▪ Окупант розповідає батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з «Градів». Батько нагадав, що це заборонено Конвенцією, та Олексій відказав: «Папа, ты знаешь сколько тут всего используем, что запрещено впринципе.» Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 2 серпня 2022 р.

Нагадаємо, у липні військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла у полон командира взводу, який виявився уродженцем Запорізької області.

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