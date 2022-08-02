"О, фосфор полетів": окупант розповідає, що росіяни використовують в Україні заборонені боєприпаси

Загарбник у розмові з батьком розповів, що вони "стільки усього використовують, що заборонено в принципі".
Військова розвідка перехопила розмову окупанта з батьком, в якій загарбник розповідає, що росіяни у війні проти України використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з "Градів".
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
"Батько нагадав, що це заборонено Конвенцією, та Олексій відказав: "Тато, ти знаєш, скільки тут усього використовуємо, що заборонено в принципі", - зазначає військова розвідка.
"О, фосфор полетел" Окупант розповідає, що вони використовують фосфорні боєприпаси
#ГУРперехоплення "О, фосфор полетел" Окупант розповідає, що вони використовують фосфорні боєприпаси ▪ Окупант розповідає батькові, що вони використовують фосфорні боєприпаси, які запускають з «Градів». Батько нагадав, що це заборонено Конвенцією, та Олексій відказав: «Папа, ты знаешь сколько тут всего используем, что запрещено впринципе.»Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 2 серпня 2022 р.
Нагадаємо, у липні військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла у полон командира взводу, який виявився уродженцем Запорізької області.
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