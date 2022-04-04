Об’єднані сили успішно відбили сім ворожих атак, знищивши сім танків та вісім бронемашин

Об’єднані сили успішно відбили сім ворожих атак, знищивши сім танків та вісім бронемашин

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Об’єднані сили протягом поточної доби успішно відбили сім ворожих атак, завдали втрат російським окупантам.

Про це повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил, інформуючи про ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках.

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"Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили сім танків, вісім одиниць броньованої техніки та три артилерійські системи противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк, а також хочуть взяти під повний контроль Маріуполь.

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