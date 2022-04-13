Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО підняв український прапор

Налагодження співпраці у сфері кібербезпеки є життєво важливим, особливо враховуючи зростання ризику ймовірних загроз у кіберпросторі, зазначили в НАТО.

Щойно Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE) урочисто підняв український прапор.

Про це 13 квітня повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

"Налагодження співпраці у сфері кібербезпеки є життєво важливим, особливо враховуючи зростання ризику ймовірних загроз у кіберпросторі. Ми — з Україною! CCDCOE вітає перспективу прийняття України до родини CCDCOE", — зазначив директор CCDCOE полковник Яак Тарієн.

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Участь України в CCDCOE суттєво сприятиме ефективнішому обміну досвідом у сфері кібербезпеки між кіберцентром, країнами-учасницями та НАТО.

Фото: Держспецзв'язку

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 13 квітня заявив, що Росія не планує зупинятися на Україні і має намір продовжити "розширювати свою Російську імперію".

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