"Об’єднає країни світу від США до Японії, від Австралії до Канади", - Шмигаль про новий План відновлення України

"Об’єднає країни світу від США до Японії, від Австралії до Канади", - Шмигаль про новий План відновлення України

За словами прем'єра, країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні.

Останній пункт із 9 основних напрямків того, як країна буде жити, працювати, накопичувати ресурси, захищатися в умовах повномасштабної війни - це відновлення України.

Про це під час першого засідання від початку війни Кабінету міністрів сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Знову ж таки три напрямки. Перший — це грамотний підрахунок всіх збитків наших людей та нашої держави від цієї агресії. Другий — це заморожування й арешт усіх російських коштів, активів за кордоном. Третє — це акумуляція коштів від партнерів у Фонд відновлення України", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, мова йде про новий План відновлення України, який об’єднає країни світу: від США до Японії, від Австралії до Канади.

"Країни Європи готові демонструвати лідерство в цьому питанні, і сподіваємося це буде не тільки на словах, але ми дійсно побачимо, що таке об’єднана Європа, що таке об’єднаний світ навколо України", - сказав він.

Також, за словами Шмигаля, тривають перемовини щодо якнайшвидшого початку підготовки до вступу України в ЄС.

"Україна має отримати статус кандидата на членство в Європейському Союзі не колись там у майбутньому, а вже зараз. Ми активно над цим працюємо", - резюмував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав об’єднану Європу не спізнитися із рішенням про включення України до Євросоюзу так, як це було із запровадженням санкцій та блокуванням “Північного потоку-2”.

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