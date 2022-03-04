"Об'єднуймось і воюймо": міський голова Ірпеня звернувся до українців

Олександр Маркушин зазначив,що вони будуть боронити місто до переможного кінця.

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин записав для мешканців міста та всіх українців відеозвернення, яке опублікував у Facebook.

Він сказав, що вони будуть захищати місто до останнього.

"Ми будемо боронити наше місто і нашу громаду до переможного кінця! Приєднуйтеся до нас. Разом - ми сила! Слава Україні!" – зазначено у підписі допису.

Мер закликав українців об'єднатися, взяти до рук зброю і дати відсіч ворогу.

"Наше місто Ірпінь дев'ятий день тримає бій. Дев'ятий день не пускає ні на метр цих клятих загарбників. Я хочу попросити і хочу звернутися до всіх мешканців, до всіх українців: об'єднуймось! Беремо до рук зброю і воюємо за наше місто! Кожен за своє місто! І воюємо за Україну! Шановний пане президенте, верховний головнокомандувач, ми з вами! Ми будемо виконувати ваші поставлені завдання. Ми будемо бити ворога, поки він не піде. І в нього є тільки два варіанти: або він складе зброю, або поїде додому в цинкових гробах. Слава Україні! Героям Слава", - сказав Маркушин.