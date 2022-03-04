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"Об'єднуймось і воюймо": міський голова Ірпеня звернувся до українців

"Об'єднуймось і воюймо": міський голова Ірпеня звернувся до українців

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"Об'єднуймось і воюймо": міський голова Ірпеня звернувся до українців

Олександр Маркушин зазначив,що вони будуть боронити місто до переможного кінця.

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин записав для мешканців міста та всіх українців відеозвернення, яке опублікував у Facebook.

Він сказав, що вони будуть захищати місто до останнього.

"Ми будемо боронити наше місто і нашу громаду до переможного кінця! Приєднуйтеся до нас. Разом - ми сила! Слава Україні!" – зазначено у підписі допису.

Мер закликав українців об'єднатися, взяти до рук зброю і дати відсіч ворогу.

"Наше місто Ірпінь дев'ятий день тримає бій. Дев'ятий день не пускає ні на метр цих клятих загарбників. Я хочу попросити і хочу звернутися до всіх мешканців, до всіх українців: об'єднуймось! Беремо до рук зброю і воюємо за наше місто! Кожен за своє місто! І воюємо за Україну! Шановний пане президенте, верховний головнокомандувач, ми з вами! Ми будемо виконувати ваші поставлені завдання. Ми будемо бити ворога, поки він не піде. І в нього є тільки два варіанти: або він складе зброю, або поїде додому в цинкових гробах. Слава Україні! Героям Слава", - сказав Маркушин.

Нагадаємо, російські окупанти ракетами обстріляли Ірпінь. Ракети потрапили у житлові будинки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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