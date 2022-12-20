Об’єкт "Нафтогазу" знову обстріляли росіяни, є влучання: відео вибуху

Російські окупанти в ніч проти 20 грудня вкотре обстріляли нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз". Ворожі ракети влучили в один з об’єктів на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз" України.

На місці внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, наразі триває її ліквідація. Постраждалих немає.

"Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені", — сказав голова правління НАК "Нафтогаз" України Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що 17 листопада внаслідок обстрілу РФ було пошкоджено газовидобувну інфраструктуру АТ "Укргазвидобування" на сході України.

Загалом, за даними голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, атаки Росії на Україну пошкодили 350 об'єктів з видобутку природного газу.

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