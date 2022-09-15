Обговорили деталі контрнаступу ЗСУ: Єрмак і Залужний провели переговори з радником Байдена і генералом США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Українська та американська сторони обговорили заходи, яких вживає Київ для деокупації своїх територій. Під час розмови співрозмовники докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій.

Про це йдеться на сайті президента України.

Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл.

Єрмак окрему увагу звернув на російські ракетно-терористичні удари по цивільній інфраструктурі на території України. За його словами, "країна має якомога швидше отримати надійні гарантії безпеки для запобігання подальшій агресії".

"Керівник Офісу Президента розповів співрозмовникам про концепцію Київського безпекового договору, яку він презентував на початку цього тижня з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на кордоні з Харківщиною горить російська митниця. Своєю чергою у соцмережах українці з гумором відреагували на цей інцидент, згадавши про "бавовну" і чергове куріння у невстановленому місці.

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