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Обговорили кроки з деескалації навколо України: Зеленський провів розмову з прем'єром Італії

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Обговорили кроки з деескалації навколо України: Зеленський провів розмову з прем'єром Італії

Офіс Президента України

Зеленський та Драґі обговорили подальші крокі, які допоможуть стримувати нарощування військ РФ біля українських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі провели телефонну розмову 14 грудня. Ключовою темою була безпекова ситуація України через нарощування російських військ біля наших кордонів.

Про це очільник України повідомив у Twitter.

Як йдеться у дописі Зеленського, під час розмови вони обговорили подальші крокі, які допоможуть стримувати нарощування військ РФ біля українських кордонів. Також український президент подякував італійському прем'єр-міністру за беззаперечну підтримку України. 

"Провів плідну розмову з Маріо Драґі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного регулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності", - йдеться у дописі голови держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленськийновий канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон можуть зустрітися перед самітом "Східного партнерства" 15 грудня. Відомо, говоритимуть про Мінські угоди.

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