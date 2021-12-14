Обговорили кроки з деескалації навколо України: Зеленський провів розмову з прем'єром Італії

Обговорили кроки з деескалації навколо України: Зеленський провів розмову з прем'єром Італії

Зеленський та Драґі обговорили подальші крокі, які допоможуть стримувати нарощування військ РФ біля українських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі провели телефонну розмову 14 грудня. Ключовою темою була безпекова ситуація України через нарощування російських військ біля наших кордонів.

Про це очільник України повідомив у Twitter.

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Як йдеться у дописі Зеленського, під час розмови вони обговорили подальші крокі, які допоможуть стримувати нарощування військ РФ біля українських кордонів. Також український президент подякував італійському прем'єр-міністру за беззаперечну підтримку України.

"Провів плідну розмову з Маріо Драґі. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного регулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності", - йдеться у дописі голови держави.

Провів плідну розмову з #MarioDraghi. Обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України. Обговорили подальші кроки з її деескалації та мирного врегулювання на Донбасі. Вдячний за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2021

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, новий канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон можуть зустрітися перед самітом "Східного партнерства" 15 грудня. Відомо, говоритимуть про Мінські угоди.

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