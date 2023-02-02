Обговорили можливі дії РФ найближчим часом: Залужний і Єрмак поговорили з радником президента США

Вони обговорили актуальну ситуацію на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у себе в Телеграм.

"Співрозмовників було поінформовано про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на Донецькому та Південному напрямках. Крім того, відбувся обмін думками щодо можливого характеру дій ворога у короткостроковій перспективі", - написав Залужний.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков попередив, що російська армія може спробувати піти у новий наступ на Україну близько 24 лютого. Він закликав країни НАТО надати Україні більше озброєння.

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