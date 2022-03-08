"Обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів": Зеленський підтримує діалог з Макроном

Лідери також говорили про доправлення необхідних вантажів.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення України.

"Підтримую постійний діалог з Емманюелем Макроном. Обговорили реалізацію домовленостей щодо гуманітарних коридорів для евакуації населення та доставку необхідних вантажів", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, що у вівторок, 8 березня, президент України Володимир Зеленський виступив по онлайн-зв’язку перед парламентом Великої Британії з заявою, що "альянси не діють" і "гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля".

Також глава держави провів телефонні перемовини із прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом і подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua