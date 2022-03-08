"Обговорили шляхи припинення війни та насилля": Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України

Ізраїль намагається переконати президента країни-агресорки Володимира Путіна припинити війну.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 8 березня, провів телефонні перемовини із прем'єром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

«Подякував за посередницькі зусилля Ізраїлю в налагодженні переговорного процесу. Обговорили шляхи припинення війни та насилля», – написав він у Twitter.

Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт зустрівся у у Москві з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Вони обговорили війну України. Перед вильотом до Москви президент Франції Еммануель Макрон поговорив із Беннетом і розповів про попередні розмови з Путіним. Припускають, що Ізраїль на прохання Зеленського виступає у ролі посередника між Росією та Україною.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua