Обговорюють на "нарадах": Гуменюк розповіла, що окупанти на півдні розглядають можливість здавання в полон цілими підрозділами

Багато росіян, серед яких "свіжомобілізовані" на війну на південь України, хочуть здатися в полон.

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що частина окупаційних військ, які перебувають на півдні України, обговорює можливість своєї здавання в полон цілими підрозділами. Серед них – нещодавно "мобілізовані" солдати.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, українські військові отримали інформацію щодо "нарад", на яких окупанти обговорюють перспективи переходу в обмінний фонд.

"Бо свіжомобілізовані, з яких компонують ці підрозділи, вони морально та фізично абсолютно не готові до передової", – розповіла вона.

Що відомо про мобілізацію в РФ

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію. Було заявлено, що впланах мобілізувати до ЗС РФ 300 тисяч осіб.

Пізніше стьало відомо, що в Указі про мобілізацію був "таємничий" пункт, в якому йшлося про призов мільйона росіян.

За даними Генштабу ЗСУ, до України прибула партія мобілізованих росіян у кількості щонайменше 500 осіб, які воюватимуть у радянських касках та з автоматами ще "дідів" АК-12.